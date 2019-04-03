NOVA情報誌／電動機車浪潮　再現綠色騎蹟

圖、文／NOVA情報誌

E世代電動機車悄然開戰！元老大廠中華emoving領航輕型入門車、派出王牌白牌電動重車迎擊；新創巨獸Gogoro挾敏捷智慧雙輪大軍，開創移動新契機～

以往大眾對於電動機車的第一印象便是爺奶世代的慢活代步工具，隨著科技的演進，如今，在不同能源動力驅動下，電動機車異軍突起，短短的幾年間正式進入以環保低碳為訴求的E世代，路上各式電動機車百花齊放，從入門的綠牌輕型車款至剽悍高性能的電動重型機車一應俱全，結合與生俱來的寂靜魅力和暢快加速，儼然成為我們今日都市騎乘、短程代步、跋山涉水或負重載物的新夥伴。

由於機車具有機動、迅速、便捷、經濟與便於停車等優勢，適合做短距離的代步工具，加上台灣地狹人稠的特性，無疑是國人使用率最普遍的個人交通工具之一，不過一般燃油機車所排放的廢氣，也促成都市主要的空氣污染源的隱形殺手，對此，多年前政府便逐步建立稽查檢驗制度、低污染車輛及汰舊換新等措施，推廣電車取代油車的概念，但經年累月實施下來，成效不彰、表現不如預期。

早期電動機車之所以乏人問津，主因在於性能表現和動力規格不給力，傳統電動機車比較像是電動自行車般採行統一規格，像是電池容量有限、輸出介面也無法支持高功率、大電流的放電，再加上車輛受限於電池，整體性能難以帶來革命性的大突破，因此，多年前即便有政府支持，一般民眾寧可擁抱燃油機車，也不會接受一台沒力、又騎不快的電動機車取代日常的通勤需求。

然而，自從Gogoro首款智慧雙輪問世，兼具高性能元素足以擔當通勤大任，再加上立下電池交換模式的新標竿後，便徹底翻轉電動機車的命運，不僅老牌機車廠紛紛加入戰局、搶食大餅，電動機車元老中華emoving也推出許多小改款，追高規格、表現不俗，簡言之，在這波交通革命浪潮下，電動機車已強勢襲來，你準備好了嗎？

本月潮品集「電動車＆燃油車」大不同

電動機車已經不是全新概念車款，早在多年前便問世，許多國家前仆後繼地宣示對電動車的重視，反觀台灣的電動機車版圖卻在近年才逐漸加快腳步追趕，其追溯到當年Gogoro品牌投身市場後，在結合時尚、科技與性能的特色導向下，正式敞開電動機車的大門，並到了2018年油車廠才陸續積極表態參戰，包含油車龍頭Kymco陸續在東京與米蘭舉辦Ionex車能網發表會，日本YAMAHA機車、PGO摩特動力與宏佳騰宣布將與Gogoro合作開發車款，三陽也趕在年底宣布將與中油合作，而電動車元老廠牌中華emoving也計畫拓展產品線，推出性能電動車款。

根據交通部公路總局的電動機車銷量統計來看，台灣的電動機車在距今的三年期間呈現高速成長，其主要原因有多，其一隨著電動機車成本降低、燃油機車因排氣標準加嚴而價格攀升，以及為鼓勵產業轉型，政府提供購買電動機車的補助支持，再加上電動機車構造相比燃油機車簡單，其沒有內燃機和油線，便於維護，還有早期消費大眾對電動車存有「馬路上的充電樁、充電站不多」的隱憂現也漸漸獲得解決，皆是促成這波爆發式成長的一大因素，而站在環保的角度來看，電動車在行駛過程中不會產生有害氣體和噪音，但燃油車在行駛中會產生有毒的一氧化碳、二氧化硫、含鉛化合物等汙染物質，使用電動機車對於環境相對更為友善。

電動機車「補助方案」總整理

為了推動2035年停售燃油機車的目標，自2009年開始中央與地方政府便聯手推出新購電動車的補助計畫，然而，隨著近年電動機車買氣增加，其額度也有所調整，目前民眾購買電動機車，可享的補助主要分為「經濟部工業局」、「行政院環保署」與「地方政府補助」和「交通部CBS補助」四大項目，其中，依據民眾是否淘汰二行程機車及各縣市補助款而有所不同。

簡單來說，經濟部工業局均補助1萬元（限前4萬台）、交通部CBS補助金為1,000元，兩者不因車主戶籍地不同、是否淘汰二行程而有所差異，而針對「淘汰二行程補助＋新購電動車」，則行政院環保署提供5,000元補助金，若僅是「新購電動車」，行政院環保署補助3,000元，最後，地方政府環保局補助則依車主居住地區而有不同金額，其中又屬桃園市補助最高。

A. 電池系統－emoving輕型電動機車主要採鋰電池外皆充電器，並需在自家或是專屬車位上進行充電。



B. 充電站－為了因應今年中上市的高續航普重車型，目前陸續在中油及特定公共場域等設置電動機車免費充電站。



C. 動力系統－emoving電動車主要分為時速30km以下的電動自行車，以及時速最高約60km的電動機車，性能整體來說屬綠牌水準，較適合輕度使用者使用。

D. 桃園輕鬆Go App－針對桃園市民所設立的桃園輕鬆Go App，點入「電動機車」區塊查看全桃園800多個電動機車充電站點。

E. 電池系統－Gogoro採用的電池單顆重量達9kg，車內需一次配置兩顆電池才能行駛，一車份兩顆電池約可輸出2.74kWh。



F. 換電站－目前全台已佈建超過1000座換電站，另亦架設GoStation 2.0換電站，可確保在外部電源斷絕後依然可正常運作並提供換電服務48小時，未來也不排除作為急難時緊急備用電力。



G. 性能表現－Gogoro馬達電機系統具8.58匹馬力，安全極速可到達90km/h，扭力高達25Nm，使之擁有125c.c同級車內強勁的加速性能，0～50km/h加速僅需4.3秒，另亦有Gogoro S2高階性能車款。



H. Gogoro App－當Gogoro與手機配對成功後，後續可即時監控車輛狀況，譬如利用iQ Smart Lock尋車功能，打開手機App就能夠確認車輛位置，此外，還可更改儀表板顏色、調整行駛中電能回充的力道、更換車子發出的警示音效等個人化設定。

金頭腦激盪

電動機車品質疑慮、電池壽命問題，一直是許多消費者裹足不前的關鍵原因之一，因此，各廠所提供的保固年限和後續服務也不可忽視，為提高消費者信心，目前中華emoving為業界電池保固最長保證，EM25電動自行車具擁有2年電池保固和電控車身1年，而定位為電動機車的EM50、EM80、EM100，則享電控車身2年、電池保固3年，加費可延長保固1年；另外，Gogoro則提供新車2年不限里程保固，並享加價延長全車保固1年，同時建議新車騎滿1000km後，可回廠進行初次檢查保養，後續每3000km回廠保養即可。



金手指神算

定位在平價的電動機車品牌中華e-moving，主要以買斷為主，並採車、電池分離銷售模式，將車輛與電池分開販售，讓消費者依照需求選購電池數量，而為提供自家高續航普重車型，現與中油結盟設置快充站作為後續電能補給，同時也推出電池無限里程與永久保固的月租服務。Gogoro則顛覆傳統採行能源交換模式，每月可搭配299、499、799套裝方案，分別享有100、300與600公里的騎乘里數，每一種方案皆可依個人當月騎乘里程數的多寡進行更換，相當富有彈性，另亦有綁定3年享899元起的騎到飽選擇。

金智慧助手

中華emoving－凡於春漾試乘期間，與中華emoving任一電動自行車型及夾卡合照，將該照片上傳至個人臉書動態打卡並公開分享，並標註#emoving春漾試乘送好禮，並在店家留下聯繫資料，即可領取一款限量環保杯帶。

Gogoro－即日起至4月底前，車主推薦親友購車，就送 Gogoro 專屬電池造型頸枕、行李箱保護套等好禮，針對Gogoro 2 Rumbler新車上市也推出購買即贈採皮革與防潑水布拼接搭配的「Gogoro皮革防潑水手套」(限量1000名)。

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw