　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

NOVA情報誌／電動機車浪潮　再現綠色騎蹟

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

E世代電動機車悄然開戰！元老大廠中華emoving領航輕型入門車、派出王牌白牌電動重車迎擊；新創巨獸Gogoro挾敏捷智慧雙輪大軍，開創移動新契機～

（圖／NOVA情報誌提供）

以往大眾對於電動機車的第一印象便是爺奶世代的慢活代步工具，隨著科技的演進，如今，在不同能源動力驅動下，電動機車異軍突起，短短的幾年間正式進入以環保低碳為訴求的E世代，路上各式電動機車百花齊放，從入門的綠牌輕型車款至剽悍高性能的電動重型機車一應俱全，結合與生俱來的寂靜魅力和暢快加速，儼然成為我們今日都市騎乘、短程代步、跋山涉水或負重載物的新夥伴。

由於機車具有機動、迅速、便捷、經濟與便於停車等優勢，適合做短距離的代步工具，加上台灣地狹人稠的特性，無疑是國人使用率最普遍的個人交通工具之一，不過一般燃油機車所排放的廢氣，也促成都市主要的空氣污染源的隱形殺手，對此，多年前政府便逐步建立稽查檢驗制度、低污染車輛及汰舊換新等措施，推廣電車取代油車的概念，但經年累月實施下來，成效不彰、表現不如預期。

早期電動機車之所以乏人問津，主因在於性能表現和動力規格不給力，傳統電動機車比較像是電動自行車般採行統一規格，像是電池容量有限、輸出介面也無法支持高功率、大電流的放電，再加上車輛受限於電池，整體性能難以帶來革命性的大突破，因此，多年前即便有政府支持，一般民眾寧可擁抱燃油機車，也不會接受一台沒力、又騎不快的電動機車取代日常的通勤需求。

然而，自從Gogoro首款智慧雙輪問世，兼具高性能元素足以擔當通勤大任，再加上立下電池交換模式的新標竿後，便徹底翻轉電動機車的命運，不僅老牌機車廠紛紛加入戰局、搶食大餅，電動機車元老中華emoving也推出許多小改款，追高規格、表現不俗，簡言之，在這波交通革命浪潮下，電動機車已強勢襲來，你準備好了嗎？

（圖／NOVA情報誌提供）

本月潮品集「電動車＆燃油車」大不同

電動機車已經不是全新概念車款，早在多年前便問世，許多國家前仆後繼地宣示對電動車的重視，反觀台灣的電動機車版圖卻在近年才逐漸加快腳步追趕，其追溯到當年Gogoro品牌投身市場後，在結合時尚、科技與性能的特色導向下，正式敞開電動機車的大門，並到了2018年油車廠才陸續積極表態參戰，包含油車龍頭Kymco陸續在東京與米蘭舉辦Ionex車能網發表會，日本YAMAHA機車、PGO摩特動力與宏佳騰宣布將與Gogoro合作開發車款，三陽也趕在年底宣布將與中油合作，而電動車元老廠牌中華emoving也計畫拓展產品線，推出性能電動車款。

根據交通部公路總局的電動機車銷量統計來看，台灣的電動機車在距今的三年期間呈現高速成長，其主要原因有多，其一隨著電動機車成本降低、燃油機車因排氣標準加嚴而價格攀升，以及為鼓勵產業轉型，政府提供購買電動機車的補助支持，再加上電動機車構造相比燃油機車簡單，其沒有內燃機和油線，便於維護，還有早期消費大眾對電動車存有「馬路上的充電樁、充電站不多」的隱憂現也漸漸獲得解決，皆是促成這波爆發式成長的一大因素，而站在環保的角度來看，電動車在行駛過程中不會產生有害氣體和噪音，但燃油車在行駛中會產生有毒的一氧化碳、二氧化硫、含鉛化合物等汙染物質，使用電動機車對於環境相對更為友善。

（圖／NOVA情報誌提供）

電動機車「補助方案」總整理

為了推動2035年停售燃油機車的目標，自2009年開始中央與地方政府便聯手推出新購電動車的補助計畫，然而，隨著近年電動機車買氣增加，其額度也有所調整，目前民眾購買電動機車，可享的補助主要分為「經濟部工業局」、「行政院環保署」與「地方政府補助」和「交通部CBS補助」四大項目，其中，依據民眾是否淘汰二行程機車及各縣市補助款而有所不同。

簡單來說，經濟部工業局均補助1萬元（限前4萬台）、交通部CBS補助金為1,000元，兩者不因車主戶籍地不同、是否淘汰二行程而有所差異，而針對「淘汰二行程補助＋新購電動車」，則行政院環保署提供5,000元補助金，若僅是「新購電動車」，行政院環保署補助3,000元，最後，地方政府環保局補助則依車主居住地區而有不同金額，其中又屬桃園市補助最高。

（圖／NOVA情報誌提供）

A. 電池系統－emoving輕型電動機車主要採鋰電池外皆充電器，並需在自家或是專屬車位上進行充電。

（圖／NOVA情報誌提供）
B. 充電站－為了因應今年中上市的高續航普重車型，目前陸續在中油及特定公共場域等設置電動機車免費充電站。

（圖／NOVA情報誌提供）
C. 動力系統－emoving電動車主要分為時速30km以下的電動自行車，以及時速最高約60km的電動機車，性能整體來說屬綠牌水準，較適合輕度使用者使用。

D. 桃園輕鬆Go App－針對桃園市民所設立的桃園輕鬆Go App，點入「電動機車」區塊查看全桃園800多個電動機車充電站點。

（圖／NOVA情報誌提供）

E. 電池系統－Gogoro採用的電池單顆重量達9kg，車內需一次配置兩顆電池才能行駛，一車份兩顆電池約可輸出2.74kWh。

（圖／NOVA情報誌提供）
F. 換電站－目前全台已佈建超過1000座換電站，另亦架設GoStation 2.0換電站，可確保在外部電源斷絕後依然可正常運作並提供換電服務48小時，未來也不排除作為急難時緊急備用電力。

（圖／NOVA情報誌提供）
G. 性能表現－Gogoro馬達電機系統具8.58匹馬力，安全極速可到達90km/h，扭力高達25Nm，使之擁有125c.c同級車內強勁的加速性能，0～50km/h加速僅需4.3秒，另亦有Gogoro S2高階性能車款。

（圖／NOVA情報誌提供）
H. Gogoro App－當Gogoro與手機配對成功後，後續可即時監控車輛狀況，譬如利用iQ Smart Lock尋車功能，打開手機App就能夠確認車輛位置，此外，還可更改儀表板顏色、調整行駛中電能回充的力道、更換車子發出的警示音效等個人化設定。

（圖／NOVA情報誌提供）

金頭腦激盪

電動機車品質疑慮、電池壽命問題，一直是許多消費者裹足不前的關鍵原因之一，因此，各廠所提供的保固年限和後續服務也不可忽視，為提高消費者信心，目前中華emoving為業界電池保固最長保證，EM25電動自行車具擁有2年電池保固和電控車身1年，而定位為電動機車的EM50、EM80、EM100，則享電控車身2年、電池保固3年，加費可延長保固1年；另外，Gogoro則提供新車2年不限里程保固，並享加價延長全車保固1年，同時建議新車騎滿1000km後，可回廠進行初次檢查保養，後續每3000km回廠保養即可。

（圖／NOVA情報誌提供）
金手指神算

定位在平價的電動機車品牌中華e-moving，主要以買斷為主，並採車、電池分離銷售模式，將車輛與電池分開販售，讓消費者依照需求選購電池數量，而為提供自家高續航普重車型，現與中油結盟設置快充站作為後續電能補給，同時也推出電池無限里程與永久保固的月租服務。Gogoro則顛覆傳統採行能源交換模式，每月可搭配299、499、799套裝方案，分別享有100、300與600公里的騎乘里數，每一種方案皆可依個人當月騎乘里程數的多寡進行更換，相當富有彈性，另亦有綁定3年享899元起的騎到飽選擇。

（圖／NOVA情報誌提供）

金智慧助手

中華emoving－凡於春漾試乘期間，與中華emoving任一電動自行車型及夾卡合照，將該照片上傳至個人臉書動態打卡並公開分享，並標註#emoving春漾試乘送好禮，並在店家留下聯繫資料，即可領取一款限量環保杯帶。

Gogoro－即日起至4月底前，車主推薦親友購車，就送 Gogoro 專屬電池造型頸枕、行李箱保護套等好禮，針對Gogoro 2 Rumbler新車上市也推出購買即贈採皮革與防潑水布拼接搭配的「Gogoro皮革防潑水手套」(限量1000名)。

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

ET快訊
大車駕駛開國道：看到我的轎車跑過去發生什麼事？6000網求後
Live／韓國瑜上任首登投手丘開球！出席職棒高雄開幕戰
悶嬰保母3萬交保後直接失蹤　父母心疼淚喊：趕快回家

關鍵字：nova情報誌,電動機車,GOGORO,emoving

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

天線門、彎曲門及AirPower　盤點蘋果15個失敗案例（下）

天線門、彎曲門及AirPower　盤點蘋果15個失敗案例（上）

NOVA情報誌／電動機車浪潮　再現綠色騎蹟

華碩ZenFone 6系列現身？　旗艦規格多核跑出11,190分

姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

Apple News +好夯！上線短短48小時突破20萬訂閱

蘋果又被告　民眾針對Apple Watch電池膨脹問題提起集體訴訟

遠傳網路門市改版優惠　第一代AirPods打一折、只要521元

打造零死角無線網路傳輸　未來5G天線將薄得像膠帶

瞄準四天連假「客廳經濟」　三家OTT強檔影片上架

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

天線門、彎曲門及AirPower　盤點蘋果15個失敗案例（下）

天線門、彎曲門及AirPower　盤點蘋果15個失敗案例（上）

NOVA情報誌／電動機車浪潮　再現綠色騎蹟

華碩ZenFone 6系列現身？　旗艦規格多核跑出11,190分

姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

Apple News +好夯！上線短短48小時突破20萬訂閱

蘋果又被告　民眾針對Apple Watch電池膨脹問題提起集體訴訟

遠傳網路門市改版優惠　第一代AirPods打一折、只要521元

打造零死角無線網路傳輸　未來5G天線將薄得像膠帶

瞄準四天連假「客廳經濟」　三家OTT強檔影片上架

搶救大潭藻礁靜坐　公布「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」

泛公股銀總座形成台銀幫　江永昌發難：公股董總都要師出同門

太永浩證詞：解開北韓體制持久不墜與外交靈活彈性之迷

春光乍洩！中學改裝廁所門變低　男生集體偷窺女生如廁

草埔隧道即將通車　台東縣消防局遠赴瑞士及荷蘭取經

男子無照酒駕拒檢撞警落跑　警網圍捕到案「罪上加罪」

票選「故事森林館」誕生　鄭文燦：送給孩子最好的兒童節禮物

陳志朋短褲走秀「一大包」！　上空「鬆垮肥肉」崩壞現形…網看傻

商議2020國民黨內總統初選　吳敦義：清明連假和韓等人相會

花蓮富里推出低碳輕食四季農遊　品嚐在地當季農村好食

3C家電熱門新聞

遠傳第一代AirPods打一折

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更..

Nokia點睛全螢幕手機X71..

靠這招讓姜丹尼爾親自叫你起床！

米粉節「10元瘋狂秒殺」時段公..

疑似華碩ZenFone 6系列..

註定失敗　Google+今停止..

華碩新手機違反電波法　緊急在日..

打造零死角無線網路傳輸　未來5..

電信商原門號漫遊優惠　不到百元..

無線耳機競爭激烈　Bragi出..

LINE聊天室下櫻花雨　加碼特..

三鏡頭手機Nokia X71今..

韓5G方案價錢曝光　最低資費仍..

更多熱門

相關新聞

Gogoro計畫曝光新電池第2季上線

Gogoro睿能創意今（3）日舉辦媒體訪談會，由創辦人陸學森親自說明公司的未來計畫，並針外界對Gogoro的不實謠言進行澄清，其中對目前車主最有關係的大事，就是全新的電池預計在今年第2季上線服務，可讓現行車款續航力提升至170公里，同時散熱能力也有提升，帶來更好的騎乘體驗

日本4大廠聯合制定電動機車規格

宏佳騰OZS150i機車汰舊價69900

光陽電動機車再推Ionex自助租賃

光陽進攻電動車充電站市場

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

網紅作家「捨命生子」享年43歲　網罵翻

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

12星座4月愛情運勢大解析！

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面