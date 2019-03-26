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華碩驚爆遭駭客植入病毒　官網提供檢測程式查驗看這裡

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▲華碩輕薄筆電市佔連7年奪冠　趁勢再推ASUS ZenBook 13上市。（圖／華碩提供）

▲華碩驚爆遭駭客植入病毒。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今天（26日）針對電腦集體被植入病毒一事，特別發出聲明解釋，提到ASUS Live Update工具程式可能遭受特定APT集團攻擊說明，指出APT通常由第三世界國家主導，針對全世界特定機構用戶進行攻擊，甚少針對一般消費用戶，若不放心則建議消費者可自行到官網檢測程式查驗。

根據《Motherboard》報導，引述防毒軟體公司「卡巴斯基」報告指出，去年華碩進行軟體更新時，自動軟體更新伺服器被駭客攻破，無意中在數千台用戶的電腦中，安裝惡意後門病毒，被稱為「ShadowHammer」，卡巴斯基甚至粗估，全球恐有破百萬台的Windows電腦受影響。

對此，華碩聲明表示，Live Update為華碩筆記型電腦搭載的自動更新軟體，部份機台搭載版本遭駭客植入惡意程式碼後，上傳至檔案伺服器(download server)，企圖對少數特定對象發動攻擊，華碩已主動聯繫部份用戶，提供產品檢測及軟體更新服務，並由客服專員協助客戶解決問題，並持續追蹤處理，確保產品使用無虞。

針對這波攻擊，華碩已對Live Update軟體升級全新的多重驗證機制，對於軟體更新及傳遞路徑各種可能的漏洞，強化端對端的密鑰加密機制，同時更新伺服器端與用戶端的軟體架構，確保這樣的入侵事件不會再發生。

同時，華碩強調，APT集團攻擊是針對特定機構圖謀特殊利益，甚少針對一般消費者，若消費者仍有疑慮，可使用華碩官網提供的檢測程式查驗，或聯繫華碩客服單位尋求協助。

華碩提供：官網檢測程式（電腦使用）

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關鍵字：華碩,ASUS,卡巴斯基,病毒

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