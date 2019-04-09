陸資違規來台最高罰2500萬「爆增41倍」　陸委會：遏阻違法行為

▲立法院今天三讀通過兩岸條例第93條之1修正草案，提高對違規陸資的裁罰。圖為陸委會主委陳明通在立法院備詢。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院今天三讀通過「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）第93條之1修正草案，將陸資未經許可來台投資之罰鍰金額上限，由新台幣60萬元提高至2500萬元，大增超過41倍。大陸委員會指出，目的在遏止陸資違法行為。

根據9日在立院三讀通過的兩岸條例第93條之1修正草案，除將陸資未經許可來台投資之罰鍰金額上限，由新台幣60萬元提高至2500萬元外，亦配合將其他違規行為之罰鍰金額上限，由新台幣30萬元提高至250萬元。

同時，考量陸資投資人來台投資如有違規情節輕微之情事，增訂主管機關得先限期命其改善，已完成改善者，免予處罰之規定。

▲大陸委員會強調政府歡迎陸資來台，但對影響我方的違規陸資應適度提高罰則。（圖／記者陳政錄攝）

對此大陸委員會表示，本次修法主要針對陸資未經許可來台投資，以及其他違規行為之裁罰規定「進行通盤檢討與修正」。

陸委會強調，政府歡迎陸資來台投資的立場沒有改變，本次修法對合法陸資並無影響，但對於陸資違法投資影響我正常商業運作及證券市場秩序，適度提高罰鍰，「遏阻其違法行為，以完善法制規範，營造安定有序的投資環境」。

陸委會指出，本草案經總統公布施行後，將由經濟部及金管會依違法情節輕重及對國家、社會影響程度等，分別訂定裁罰基準，以利適用，未來對於具體個案裁罰時，亦將充分考量修法意旨，依兩岸條例及裁罰基準規定，核定適當之裁罰金額。