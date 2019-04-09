新iPhone連環爆！日爆料網站：將有兩款搭載後置3鏡頭

▲蘋果今年可望推出兩款搭載三鏡頭的iPhone。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

有關蘋果新iPhone的訊息一直是外界關注的焦點，據日本爆料網站《Macotakara》報導，根據來自中國大陸供應鏈的可靠消息，今年將會有兩款iPhone配有三顆後置鏡頭。

報導指出，蘋果今年一樣會推出兩款搭載OLED面板的旗艦iPhone，但其中5.8吋的機型將提升至6.1吋，這樣的螢幕大小與iPhone XR相同，6.5吋的版本將依然存在，這兩款預計將會採用三顆後置鏡頭。報導指出，整體來說，全新的兩款iPhone的機身厚度將比iPhone XS系列增加約0.15毫米和0.2毫米。

除了在硬體設計上有變化外，這兩款iPhone有望配有USB Type-C轉Lightning傳輸線以及蘋果自家的18W充電豆腐頭。此外，報導也指出，今年表的新iPhone也將採用與Galaxy S10系列手機相同的「雙向無線充電功能」，在配備這樣的功能後，未來iPhone將能為Apple Watch和AirPods等支援無線充電的產品進行充電。

據《9to5mac》報導，過去《Macotakara》在蘋果硬體設備爆料方面有相當準確的紀錄，例如該網站是首批預測iPhone 7將放棄3.5mm耳機孔的爆料網站之一，但到底蘋果今年會發表幾款iPhone，甚至是採取怎麼樣的規格，只能等蘋果今年9月正式舉辦發表會後才能揭曉。

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