iPhone SE接班人？小尺寸iPhone XE預計今年第三季亮相

▲外媒指出，iPhone XE可能將與iPhone XS系列一樣採用全螢幕設計。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

科技中心／綜合報導

小螢幕的iPhone SE一直是許多果粉的心頭好，但目前該產品線已經有好一段時間未進行更新了，縱使有新機將推出的傳聞也總是雷聲大雨點小，但據外媒報導，iPhone SE 2真的會推出，只不過將會改名為iPhone XE。

據外媒《PC-Tablet》報導，它們從印度富士康內部所獲取的消息得知，iPhone XE將採取與iPhone X和XS等系列手機相同的全螢幕設計，配有4.8吋OLED螢幕，但仍有瀏海設計。此外，因為採用全螢幕設計，Home鍵也因此從該機型中取消，意味著iPhone XE將採取Face ID進行生物辨識解鎖，而非Touch ID。目前iPhone XE的詳細硬體規格仍是未知數，但若是蘋果選擇將其配置Face ID的話，即有可能採用A12仿生處理器。

報導指出，iPhone XE的後鏡頭配置與iPhone XR類似，將配備f/1.8、具備1,200萬像素的單鏡頭；售價方面，報導預測iPhone XE的起跳價格約落在600美元（約新台幣1.86萬元），儲存空間較大的版本售價則落在800美元（約新台幣2.48萬元）左右。

報導還指出，號稱最強蘋果分析師的郭明錤先前曾預測蘋果今年將推出3款新iPhone，除了兩款旗艦機外，外界預測郭明錤所說的第三款就是iPhone XE，而非去年推出的iPhone XR。報導提到，iPhone XE有望在今年第三季問世。

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