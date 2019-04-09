周末到大鵬灣免費搭重型帆船、遊湖船！　邊賞夕陽邊看開橋

▲維多利亞76是全台首艘專業潛水船宿豪華遊艇。（圖／翻攝自嘉信遊艇生活FB粉絲專頁）

記者胡順惠／台北報導

今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，吸引破千萬人次前往。交通部航港局表示，大鵬灣還有很多海上休閒活動值得參加，4月13日至28日連續三周的周末在大鵬灣舉辦「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」，可免費搭乘重型帆船、遊湖船，一邊賞夕陽，一邊看全台首座可開啟式橋梁「鵬灣跨海大橋」開橋。

另外，活動期間推出東方逍遙遊專案（住宿加體驗）、帆船獨木舟雙重體驗及大鵬灣潟湖遊程等套裝行程。航港局表示，錯過台灣燈會的民眾，不妨趁著春暖花開季節到大鵬灣吹風玩水感受大鵬灣不同魅力。

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▲交通部航港局副局長劉志鴻（左六）、屏東縣長潘孟安（右一）、觀光局副局長周廷彰（左五）宣告「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」正式開跑。（圖／航港局提供）

航港局表示，台灣擁有豐富的海洋資源及多樣性的濱海美景，遊艇業在1980年代寫下「遊艇王國」美名，現在更是全球第五大遊艇製造國，國造遊艇在國際間備受肯定。但多數民眾對遊艇活動仍不熟悉，我國遊艇活動尚處於起步階段，為使海洋休閒活動成為國人日常休閒活動選項之一，航港局與觀光局103年起每年共同舉辦遊艇推廣活動，帶動國內遊艇休閒活動風氣。今年在大鵬灣辦理的系列活動精彩可期。

航港局副局長劉志鴻說，為提供遊艇玩家更多便利、即時的服務，航港局整合既有遊艇進出港（含入出境）申請系統，新增遊艇泊位線上資訊查詢及申請服務，完成「遊艇申辦服務平臺」之建置，自今年4月1日提供使用，遊艇玩家可透過單一平台查詢我國近30個泊區基本資訊，並可進行線上申請，大大提升過去泊位資訊分散及紙本申請作業的便利性。