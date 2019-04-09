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為了孩子「廢核再生公投」連署起跑　以核養綠中箭被指在詐騙

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▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲環團強調，必須給孩子一個沒有核災的未來。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

環保聯盟前會長高成炎領銜提案「廢核再生公投」完成第一階段戶政查核，今（9日）多位環團代表齊聚立法院前宣布，第二階段連署起跑活動正式開始，要在8月底前達到30萬目標，同時痛批擁核方把公投當成詐騙工具，高喊「為了孩子，不要核子。」

環保聯盟創會會長施信民表示，核廢料永遠無解，廢除核四運動過了20幾年，腳步依然非常堅定，若使用核電，就是不考慮未來子孫安全，呼籲政府要正視此問題，且大家要反對的不是「電」，是反「核電」。民進黨立委陳曼麗說，必須再一次表達反對核四復工原因，就是核能電廠有很多缺失，尤其台灣這麼小，禁不起一次核災。

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▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲環團呼籲大家正視核電問題，宣布「廢核再生公投」第二階段連署起跑。（圖／記者季相儒攝）

環團說明，台灣不只地狹人稠，地震颱風也頻傳，是活動斷層密布的海島國家，缺乏發展核電的自然與社會條件，難以承受萬一發生核災的風險，不得不呼籲30萬人民站出來踴躍參加公投連署，讓該案得以順利立案交付全民投票。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，過去不分藍綠都曾把核四停下，但到現在一個爭議近40年、興建超過20年仍未完工的核電廠，封存前還曾研擬追加563億元，若要續建一個無法保證安全的核四，估計還要花掉人民10年青春，預算更高達800億元，盼同樣時間和金錢應用在推動節能獲發展再生能源。

▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲環團強調，台灣不只地狹人稠，地震颱風也頻傳，缺乏發展核電的自然與社會條件。（圖／記者季相儒攝）

綠色消費者基金會祕書長方儉則批，這次公投是真實的面對很多謊言，就像去年擁核方提的公投講的多好聽，但實際上騙了很多人，根本是把公投當成詐騙工具，被誤用跟濫用了。方儉更向以核養綠領銜人黃士修喊話，這次公投要和擁核方提的公投直球對決 ，希望大家能一起站出來。

▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲環團高喊「廢核再生、永續台灣」等口號，盼以人民的力量拆除危險核四。（圖／記者季相儒攝）

廢核再生公投主文為「你是否同意廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等）發電、觀光、研究、博物館等用途的政策？」環團最後高喊「人民力量，廢止核四」、「廢核再生、永續台灣」，更強調「為了孩子，不要核子」等口號強調，以人民的力量拆除危險核四，讓發展再生能源的願景早日實現，給孩子一個真正的沒有核災的未來。

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關鍵字：環保聯盟,廢核再生公投,擁核,反核,孩子,核子,環團,以核養綠,黃士修,再生能源,核四,封存

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