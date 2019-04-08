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女同志生女兒「和保姆家小孩長好像」　捐精男爆狂產48胎！　

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▲雪倫發現自己5個孩子都有藍眼睛，意外發現捐精者已經成功產出48個孩子。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲雪倫發現自己5個孩子都有藍眼睛，意外發現捐精者已經成功產出48個孩子。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

除了鬧飢荒外，近日澳洲也出現鬧「精荒」的狀態。一對女同志伴侶，在婚後因為想完成共組家庭的最後階段，因此到了住家附近的醫院尋求捐精者，希望可以透過人工受孕的方式得到小孩，一連生了五胎後，意外發現孩子都有「藍眼睛」仔細一追查後面捐精者，才發現同個區域竟有48個孩子都來自同一個男人。

根據英國《每日郵報》報導，40歲的雪倫（Shannon Ashton）和伴侶莉莎（Lisa Quinn）在婚後找到一位叫做約翰（John Doe）的男子作為捐精者，接著生下第一個孩子，並且在相隔幾年後陸續也到同一間醫院做人工受孕生下4個孩子。

然而，日前在雪倫送其中一個孩子的保姆那時，得知保姆家也有一個孩子是來自同志家庭，於是兩個家庭在聊天之中，得知捐精者都是「喜愛衝浪的藍眼睛男子」，雪倫回家和莉莎討論後，發現自己的5個孩子也都有著漂亮顏色的藍眼睛，越想越不對勁，於是決定到人工受孕的醫院一探究竟。

▲雪倫發現自己5個孩子都有藍眼睛，意外發現捐精者已經成功產出48個孩子。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲雪倫和伴侶莉莎。

「藍眼睛」事件傳開後，當地的同志家庭也開始交流，意外發現捐精者約翰的精子已經完全遭到濫用，並且已經成功受孕了48個孩子，而雪倫的小女兒正是第48個孩子。雪倫向當地媒體表示，當時決定要做人工受孕時，因為附近居民幾乎都在同一間診所，因此很可能出現「精荒」導致使用了同一個男性的精子。

最令人無助的是，礙於捐贈條款，約翰並不能被告知或是出面，因此雪倫決定讓自己的孩子跟其他同志家庭的小孩相互認識，但也有人認為，這樣的狀態很可能讓該社區漸漸出現亂倫的現象，因此這些同志家庭所能做的，只有在未來若有需要，都需要做「DNA鑑定」確保有無近親婚姻的問題。

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關鍵字：女同志,捐精,同志夫妻,孩子,領養

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