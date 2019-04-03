有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身體」　網友驚：媽我是過敏啦

圖、文／蔡朝、超感動提供

還記得前陣子被熱烈討論的話題，叫做「有一種冷，叫媽媽覺得你冷！」明明不冷，卻常被父母唸「要多穿一件衣服」或「不要冷到」。近來更有許多網路名人不約而同提起，孩子因過敏被誤認為是「三薄身體」(台語又譯為三寶身體，意指孩子身體不好)，引來長輩不同方式的關心，也讓這群插畫家爸媽哭笑不得。想不到竟意外在網路上掀起網友響應。「原來不只有我被罵過」、「我媽從小唸到大」、「被罵都覺得很委屈，因為我真的是過敏啊」。

阿嬤怕孫三薄身體，顧孫像在做月子

▲出處《臉書》「超感動」

總是能一擊必中媽媽內心話的「超感動」超媽，就在《臉書》「超感動」粉絲專頁上分享長輩幫忙照顧小孩時，如果孩子頻繁地出現過敏症狀，就會誤會小孩一定又冷、又累、需要進補，搞得小孩好像在做月子一樣。超媽也提醒，其實老人家常在講的「三薄身體」可能是敏感問題惹的禍！不要直覺認為是孩子穿不暖或是沒有顧好身體，進而碎念孩子「三薄身體」。過敏就要好好調整體質，才能遠離一天到晚被碎碎念的危機啊！

唸三薄身體竟會傳承？！直到孩子也過敏才發現

▲出處《臉書》「菜朝」

人氣插畫家「菜朝」常在《臉書》「菜朝」粉絲專頁上分享與父子的互動。他表示，看到孩子過敏時，還是會直覺地叫孩子要多加保暖。直到某次唸完兒子後，突然記起小時候過敏時，也被爸爸逼多穿衣服，碎唸「三薄少年郎，還不多穿一點」！才意識到過敏不能只是靠穿暖解決。菜朝文章中也提醒大家，換季時忽冷忽熱，過敏的孩子常會覺得身體狀況較多，建議大家可以用LP33機能優酪乳積極調整體質，讓孩子輕鬆面對季節環境的變化！