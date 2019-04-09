台版「美國隊長」　打擊聚眾滋事不手軟

▲市警三分局獲鋼鐵企業捐贈透明圓盾一批，員警手持圓盾，有如台版「美國隊長」般，以鋼鐵意志，堅定打擊暴力、維護治安的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局為防處街頭聚眾滋事暴力事件，欲採購透明圓盾，以有效區隔聚眾滋事份子，維護員警及民眾安全，「志昌邱鋼鐵公司」董事長邱宏泰獲悉後，率先捐贈圓盾一批，員警手持透明圓盾，自詡台版「美國隊長」，誓言以「鋼鐵」意志，嚴正執法，維護治安，打擊街頭聚眾滋事，絕不手軟。

鑑於邇來各縣市屢有街頭聚眾滋事，甚至衍生暴力衝突案件發生，不但影響社會治安，也造成民眾恐慌，內政部警政署已明令各警察機關嚴正執法，穩定治安，台南市警局亦已研擬「防制街頭暴力強勢執法作為」，以強勢具體作為壓制囂張氣燄。

市警第三分局經召集第一線執法員警討論，依據實務需求，研議採購透明圓盾，在面對類似案件時能提升阻絕防禦能力，即時遏止暴力行為，隔離打架鬧事分子，保障民眾安全。

轄內經營鋼鐵製造業的「志昌邱鋼鐵公司」董事長邱宏泰先生，獲悉第三分局對維護社會安定的各項作法與理念，甚表肯定，率先捐贈透明圓盾一批，配置於各巡邏車上，以即時因應突發狀況。

三分局長呂世明表示，有了鋼鐵企業的加持，員警手持圓盾，將有如台版「美國隊長」般的鋼鐵意志，更堅定打擊暴力、維護治安的決心，對於不法分子，將以鐵腕掃蕩，嚴正執法，淨化治安，維護優質安全的生活環境，以回饋市民鄉親及企業的支持與期待。