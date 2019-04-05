高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0元喝到飽快來

▲超派高雄妹快站出來承認吧！（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳怡伶／綜合報導

高雄嘻哈夜店「Cocco & Co.」邀請許多饒舌歌手、DJ駐唱，全場燃炸嗨到最高點。但老闆DJ Mr.Skin實在沒有想到有女生能嗨到連上廁所，都能把整個馬桶炸碎，整個超傻眼、錯愕；但他也極為豪爽PO出「徵人啟事」，他欣賞這麼「派」（台語：壞）的女生，只要承認弄壞，不用賠償，「而且終身VIP，一輩子喝酒免費！」讓上千名網友笑噴。

粉專「Cocco & Co. / Kaohsiung」在臉書PO文說，3月30日晚上，他們見證了用生命派對的奇蹟，派到能炸掉馬桶，「我們完全無法理解妳是怎麼在裡面炸掉它的，這看起來根本是想把水挖出來游泳吧？」並附上一張照片佐證。

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從照片畫面中可見，裝潢唯美的女廁全漆成粉紅色，一旁還漆有白線條裝飾，走單一配色的簡約風，讓人感到舒適；但在如此漂亮的廁所裡，有一個超有「性格」的馬桶，整座翻倒在地，碎片狂飛，人類要坐下使用的資格都沒有，超有態度。

▲許多歌手、DJ駐唱，現場燃炸。（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

面對被分屍多塊的馬桶，店家也豪爽原諒，甚至在貼文上寫道，「我們欣賞妳這麼派！來，只要妳敢大方告訴我們是妳弄壞的，我們不但不要妳賠償，我們還要妳來當可可幫終身VIP，以後來玩來喝酒來派對 一輩子免費！」文末，他hashtag寫下「#下次再拆賠償一百倍」。

有趣的是，店家發現馬桶在網路爆紅後，粉專2日加碼PO文說，「馬桶紅到大家叫我們不要修理，眾望所歸，給妳們延後修理啦！炸馬桶本人限定一週參拜開放！下週一（8日）一定得換新馬桶了，要拍照打卡的，只有這週，自己把握時間來啊！」反應超幽默，就是要兇手勇敢自首，絕不虧待。

▲夜店超有創意，開放一周給粉絲參拜，大家要拍要快。（圖／翻攝自粉專Cocco & Co. / Kaohsiung）

詭異的尋人啟事，引來上千名網友笑噴說，「一定是在裡面當四腳獸太激烈ㄌ（了）」、「這是常威啊！天生神力！」、「金價派」、「屁股還好嗎」、「誰敢承認啦太浮誇了」、「我有國中同學在自己大便的時候，馬桶爆炸縫好幾十針」；也有網友為了VIP優惠豁出去，「對啦是我啦哈哈哈」、「就是我」，假裝是兇手就對了。

老闆DJ Mr.Skin（賴皮）贏得RedbullThre3style 台灣區冠軍後，回到家鄉高雄發揚嘻哈音樂，並開設夜店嘻哈夜店可可幫「Cocco & Co.」，甚至舉辦「下港體制」一系列活動，到全台灣各地表演。

▼去夜店一定要嗨，但別嗨過頭XD（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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