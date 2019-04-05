　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0元喝到飽快來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！。（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超派高雄妹快站出來承認吧！（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者陳怡伶／綜合報導

高雄嘻哈夜店「Cocco & Co.」邀請許多饒舌歌手、DJ駐唱，全場燃炸嗨到最高點。但老闆DJ Mr.Skin實在沒有想到有女生能嗨到連上廁所，都能把整個馬桶炸碎，整個超傻眼、錯愕；但他也極為豪爽PO出「徵人啟事」，他欣賞這麼「派」（台語：壞）的女生，只要承認弄壞，不用賠償，「而且終身VIP，一輩子喝酒免費！」讓上千名網友笑噴。

粉專「Cocco & Co. / Kaohsiung」在臉書PO文說，3月30日晚上，他們見證了用生命派對的奇蹟，派到能炸掉馬桶，「我們完全無法理解妳是怎麼在裡面炸掉它的，這看起來根本是想把水挖出來游泳吧？」並附上一張照片佐證。

請繼續往下閱讀...

從照片畫面中可見，裝潢唯美的女廁全漆成粉紅色，一旁還漆有白線條裝飾，走單一配色的簡約風，讓人感到舒適；但在如此漂亮的廁所裡，有一個超有「性格」的馬桶，整座翻倒在地，碎片狂飛，人類要坐下使用的資格都沒有，超有態度。

▲▼高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！。（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲許多歌手、DJ駐唱，現場燃炸。（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

面對被分屍多塊的馬桶，店家也豪爽原諒，甚至在貼文上寫道，「我們欣賞妳這麼派！來，只要妳敢大方告訴我們是妳弄壞的，我們不但不要妳賠償，我們還要妳來當可可幫終身VIP，以後來玩來喝酒來派對 一輩子免費！」文末，他hashtag寫下「#下次再拆賠償一百倍」。

有趣的是，店家發現馬桶在網路爆紅後，粉專2日加碼PO文說，「馬桶紅到大家叫我們不要修理，眾望所歸，給妳們延後修理啦！炸馬桶本人限定一週參拜開放！下週一（8日）一定得換新馬桶了，要拍照打卡的，只有這週，自己把握時間來啊！」反應超幽默，就是要兇手勇敢自首，絕不虧待。

▲▼高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！。（圖／翻攝自粉專Cocco & Co. / Kaohsiung）

▲夜店超有創意，開放一周給粉絲參拜，大家要拍要快。（圖／翻攝自粉專Cocco & Co. / Kaohsiung）

詭異的尋人啟事，引來上千名網友笑噴說，「一定是在裡面當四腳獸太激烈ㄌ（了）」、「這是常威啊！天生神力！」、「金價派」、「屁股還好嗎」、「誰敢承認啦太浮誇了」、「我有國中同學在自己大便的時候，馬桶爆炸縫好幾十針」；也有網友為了VIP優惠豁出去，「對啦是我啦哈哈哈」、「就是我」，假裝是兇手就對了。

老闆DJ Mr.Skin（賴皮）贏得RedbullThre3style 台灣區冠軍後，回到家鄉高雄發揚嘻哈音樂，並開設夜店嘻哈夜店可可幫「Cocco & Co.」，甚至舉辦「下港體制」一系列活動，到全台灣各地表演。

▼去夜店一定要嗨，但別嗨過頭XD（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！。（圖／粉專Cocco & Co. / Kaohsiung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
狂賊開贓車市區猛飆！彭淮南哥哥遭撞死　他裝沒看見直接開走
眾量級家寧「8分20秒掌聲片」瘋傳！親上火線：請別再分享
大馬公開賽／戴資穎直落二退依瑟儂　晉級四強成功保住球后
高雄妹上下搖晃..馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0

關鍵字：高雄,夜店,Cocco & Co.,DJ,廁所

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／清明連假Day2午後國道4路段最塞　國1西螺-員林車速25km

4毛孩結伴闖桃機逛大街　跑道被迫關閉8分鐘

地下署長霸凌害腦震盪！「詩詞男神」公布音檔...心寒：他們只叫我別報案

長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島航線」夏天衝一發

高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0元喝到飽快來

加航獲選北美最佳商務艙航空　推自駕三城優惠、官網還可租車

影／忙整天！8點起床「狂炒10道」累炸...拜完再收尾　媳婦淚：過節拜拜是惡夢

城市科大Cosplay比賽　校長化身火影忍者「自來也」轟動全場

搭區間血糖低！博愛座阿姨「秒讓又給糖」　整車廂暖炸...還有奶奶送香蕉

迷信「一見鍾情」容易不幸福　童話故事害你一輩子　看對眼不代表是真愛

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

更新／清明連假Day2午後國道4路段最塞　國1西螺-員林車速25km

4毛孩結伴闖桃機逛大街　跑道被迫關閉8分鐘

地下署長霸凌害腦震盪！「詩詞男神」公布音檔...心寒：他們只叫我別報案

長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島航線」夏天衝一發

高雄妹上下搖晃…馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0元喝到飽快來

加航獲選北美最佳商務艙航空　推自駕三城優惠、官網還可租車

影／忙整天！8點起床「狂炒10道」累炸...拜完再收尾　媳婦淚：過節拜拜是惡夢

城市科大Cosplay比賽　校長化身火影忍者「自來也」轟動全場

搭區間血糖低！博愛座阿姨「秒讓又給糖」　整車廂暖炸...還有奶奶送香蕉

迷信「一見鍾情」容易不幸福　童話故事害你一輩子　看對眼不代表是真愛

FIFA最新世界排名　中華男足小降1位至第125、亞洲排24

狂賊開贓車市區猛飆！彭淮南哥哥慘遭撞死　他「裝沒看見」直接開走

更新／清明連假Day2午後國道4路段最塞　國1西螺-員林車速25km

日職／王柏融東京巨蛋出賽對西武　先發第5棒指定打擊

影／楊秋興現身鴻海科技農業擂台賽　郭台銘上線回應參選總統之問

小小「苗族妹」羽絨服捂緊緊　黃帝陵祭祖溫差近20度

全台8間「老屋改建」星巴克！絕美紅磚、巴洛克式建築就像走進歐洲小鎮

出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉

字母哥攻下至少45+10+5還0失誤　喬丹後第一人

藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

生活熱門新聞

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真..

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜..

載完第一趟　Uber司機路邊哭..

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

地震要留在床上　專家3點救命

胖虎「拍片批館長弱智」被告！結..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

桃機裝飾醜炸　網轟「國恥」設計..

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終..

搭區間血糖低！阿姨秒讓...整..

狂炒10菜拜完再收尾！媳：拜拜..

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑..

廉航限時促銷！衝日本單程580..

6萬上班族VS.12萬菜販　網..

更多熱門

相關新聞

開賓士恍神　撞電桿恐噴上百萬

「一恍神恐秒噴百萬！」高雄鳥松區3日發生一起車禍，一名男子開著價值300萬的賓士休旅車，經過美山路段時，一時恍神，竟直接撞上路邊燈桿，發出的巨大撞擊聲，讓附近住戶嚇壞了。

酒駕被抓　醉男狂盧：再吹一次

火葬場揭密！他曝「偉大職業」平日工作照

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

韓國瑜查夜秒變「粉絲會」　瘋狂程度如巨星

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發現「寶貝」

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面