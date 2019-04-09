民調賴清德讓蔡英文3%！卓榮泰拋折衷案協調破局

圖文／鏡週刊



「信仰可以給我們團結，信仰可以給我們堅定。希望台灣社會有媽祖給我們保佑，一定團結、一定堅定！」正爭取民進黨總統選舉黨內初選提名的蔡英文總統，7日參拜白沙屯媽祖後，藉媽祖信仰訴諸團結，似乎暗喻她對初選協調的態度。

不過，蔡英文的初選競爭對手、前行政院長賴清德當天則重申：「我對國家、人民的使命沒有改變，我堅持走完初選程序的決定，也沒有改變。」蔡、賴協調超過10天仍無進展，究竟這場攸關綠營2020大選能否延續執政的初選能否順利走完？10日召開的臨時中執會將扮演關鍵角色。

據了解，負責協調的5人小組（民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦）雖然分別於3月29日、本月1日與賴清德、蔡英文會面，賴面對5人小組仍持參選以來一貫態度，希望走完初選；蔡則表達她無法按照現在黨內遊戲規則進行初選，也無法與自己任命的行政院長辯論，因為這對執政黨會造成傷害。蔡、賴態度並無交集，協調幾乎確定破局。

知情人士透露，卓榮泰在協調過程中為了促成初選時程照常進行，一度針對初選民調制度拋出「讓3趴」說法。意指因現在國民黨人選尚未出線，民調若採「黨內互比式」（即蔡英文、賴清德互比），「賴清德可以讓蔡英文3％」。

也就是說，賴清德初選民調必須領先蔡英文超過3％才算勝出。這也是為讓蔡陣營接受如期初選的腹案。但由於蔡、賴雙方均無意對民調技術面表態，因此並未進入實質討論。



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