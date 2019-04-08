「最色機車男」19小時襲胸20女！　「看到就摸」連加油都不放過

記者陳凱力／新竹報導

新竹市1名林姓色男騎著偷來的贓車一路北上，從新竹行經林口、新莊、三重與蘆洲等地，沿途對落單女子襲胸、摸臀，連續犯案近20起。其中於9月4日在新竹連續犯案部份，1女提告遭摸屁股，新竹地院依違反性騷擾防治法判林2個月徒刑，易科罰金6萬元。

▲▼色狼騎乘贓車從新竹一路隨機襲胸至蘆洲遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

林男在2018年9月4日一路從新竹北上「摸透透」，當時一名李姓少婦就在臉書社團中PO文稱：「林口出現襲胸之狼！」她表示4號下午4點多去幼兒園接小朋友放學，在立軒天美大樓前遇到一名騎機車男子突然向她襲胸，在她之前還有另名女子也被襲臀，2人一同去派出所報案，警方調閱車籍資料後發現是色狼騎的是贓車，提醒網友「行走時能多多小心，提高驚覺別再受害！」

她接受電訪時表示：「當時正在走路，突然色狼就騎摩托車跑到我前面來抓我（胸部），當下嚇到尖叫『快來抓他！』卻沒有人來幫忙，後來也有另外一個女生跑過來說她也被摸屁股，說有記下對方車牌號碼，色狼後來又回頭盯著我們看，當下我們嚇到發抖想說一定要報案。」少婦越想越害怕，怒斥：「怎麼路上走著就被襲胸，如果我今天帶著小朋友會發生什麼事情？」

事隔幾日，林男又以相同手法再度犯案，他在12日早上10點先利用在新竹偷來的贓車，從濱海公路一路北上，只要停紅綠燈或路上看到身材曼妙女子就隨機襲胸、襲臀，從新竹、新莊、五股、林口到泰山，光報案人就有19名女子，蘆洲警方並於當晚11時許在五股區成泰路發現他，立即發動線上警力攔截圍捕壓制，林狼就範後也當場承認：「是我襲胸！」

▲林口區被害人過馬路時遭襲胸。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，林姓色狼涉及新北市多起性騷擾案，清查在新竹犯下2件、泰山6件、蘆洲1件、五股1件、新莊3件、林口3件、泰山3件，合計共接獲19人報案，另外還有部分被害人不願提告。

林男供稱，自己在新竹偷了機車，想說要從濱海公路一路北上，前往宜蘭看海，但因為心情鬱悶「凍未條」，看到路上的女子就隨機襲胸、襲臀；警方調查色狼就連在加油站看到辣妹也不放過。

由於林男於新竹、桃園、新北多處犯案，多達近20女受害提告，受害女分布各地，其中於9月4日在新竹連續犯案部份，經1女提告，新竹地院依違反性騷擾防治法判林2個月徒刑，易科罰金6萬元。