解放軍海軍70週年！印度派國產神盾艦「加爾各答號」參加閱艦儀式

▲「加爾各答號」是印度國產的隱形導彈驅逐艦，滿載排水量達7500噸。（圖／翻攝自鳳凰網）

軍武中心／綜合報導



解放軍海軍23日將於青海舉行成立70周年的多國海軍活動，印度7日宣布，將派2艘軍艦前往參加，其中包括神盾艦「加爾各答號」導彈驅逐艦(INS Kolkata)與「沙克蒂號」補給艦(INS Shakti)。據悉，俄羅斯屆時也將派出最新型的「22350型護衛艦」參加海上閱兵，並與解放軍舉行聯合演習。

綜合外媒報導，根據印度大使館7日發布的新聞稿指出，2艘軍艦計劃在4月21日到26日訪問大陸青島港，參加解放軍海軍成立70周年的國際閱艦式。據了解，印度駐陸大使唐勇勝(Vikram Misri)還將與「加爾各答號」艦長阿迪蒂亞 (Aditya Hara)一同在艦上舉行招待活動。

「加爾各答號」是印度國產的隱形導彈驅逐艦，滿載排水量達7500噸，且配有「布拉莫斯」超音速反艦與對陸攻擊巡航導彈，建造於2003年，在2006年3月首次下水，2014年7月完成海試後正式服役，總理莫迪（Narendra Modi）在同年8月也親自出席啟用儀式。

大陸國防部發言人吳謙在3月底宣布，經中央軍委批準，解放軍海軍成立70周年的多國海軍活動將於4月下旬在青島舉行，屆時將舉行高層研討會、國際艦隊檢閱、聯合軍樂展示以及文體交流等多項活動。

據了解，俄羅斯屆時也將派出最新型的「22350型護衛艦」參加海上閱兵，並與解放軍舉行聯合演習。根據之前的演習內容，雙方海軍已經進行了防空、反潛、反艦、登陸作戰、海上反恐以及聯合救援等演習，此次的演習規模預計還會擴大，交流也會更加深入。