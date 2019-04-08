志玲姐姐硬起來！不爽在家私照遭偷拍　告贏壹週刊判賠80萬

▲知名女星林志玲遭壹週刊偷拍她在家中的生活，告贏壹週刊。（圖／翻攝自林志玲微博）

突發中心／台北報導

《壹週刊》2018年3月21日以「言承旭直搗香閨 林志玲秘密愛巢曝光」為標題作為故事封面出刊，林志玲認為該名陳姓記者無視她的隱私，竊錄她在家中的生活並撰寫成報導，吳姓副總編審稿時未要求刪除照片，另加上邱姓總編兼社長也須連帶索賠1千萬元。士林地院判被告連帶賠償80萬元，可上訴。

根據判決書，林志玲住處內的窗簾有留一小縫隙通風，但記者長時間將鏡頭對著林志玲家拍攝，拍到一個長髮並穿著黑衣的男子進入，壹週刊認為該名男子就是言承旭，以「言承旭直搗香閨，林志玲秘密愛巢曝光」為標題出刊，而後林志玲的經紀人出面表示「那就是我！」證實並非言承旭。

林志玲主張，壹週刊公司、記者、總編及副總編輯等人，為刺激週刊銷售量，竟無視她的隱私權。陳姓記者用高倍數、紅外線夜間拍攝功能錄影機窺視，竊錄她自家中的生活撰寫成報導，並附上她在家中的私人生活照片，嚴重侵害隱私權，求償1千萬元。

但被告辯稱，林志玲是高知名度的公眾人物，個人隱私具有公益性和極高的新聞價值，遇上新聞自由應有容忍的義務與退讓；法官認為，林志玲雖為公眾人物，一樣享有憲法保障的隱私權，而壹週刊刊登的照片是林志玲在家中的生活，屬於「非公開之活動」，因此不具公益性，更無新聞價值，判被告連帶賠償80萬元。

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