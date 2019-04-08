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農夫半夜被狗吠聲吵醒　低頭一看鱷魚張大嘴趴床底下等著

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國際中心／綜合報導

印度古及拉特邦（Gujarat）30歲的農夫帕瑪上月25日和妻兒在家熟睡時，突然被狗狗激動的吠叫聲吵醒，好奇睜開眼睛看了一下房間四周，沒想到竟然在床底下看到一隻張開嘴巴的鱷魚，嚇得趕忙叫醒家人並打電話求助。

綜合外媒報導，帕馬（Babubhai Parmar）回憶，3月25日凌晨1點30分左右突然被狗吠聲吵醒，由於狗狗不曾在半夜突然叫得這麼激動，他警覺有異，於是假裝不動聲色窩在床上環視房間，接著順著狗警戒的方向看去，這才發現木製的床底下竟然趴著一隻鱷魚。

鱷魚。（圖／CFP）

▲帕瑪半夜被吵醒才發現床底下有鱷魚。（示意圖／CFP）

雖然鱷魚的體型看起來不算非常巨大，但加上尾巴的長度後，整體幾乎和床板一樣長，帕馬擔心會遭到攻擊，趕忙叫醒其他熟睡的家人幫忙戒備，自己則一邊顫抖一邊打電話向相關單位求助。

幸好，最後鱷魚被趕到的捕捉人員順利制伏並帶走。古及拉特邦城鎮瓦爾拉布維迪亞納加爾（Vallabh Vidhyanagar）負責處理這起案件的人員推測，距離帕瑪住家200公尺遠的地方剛好有一座湖泊，鱷魚應該是上岸後想找地方休息，才會誤闖進人類的住處。

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關鍵字：印度,鱷魚,東南亞要聞

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