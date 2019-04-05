正妹護理師整脊淪SOD女主角　誆淋巴淤積再開房間「繼續治療」

▲護理師找蘇姓整脊師矯正骨盆歪斜問題，沒想到卻慘遭性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

蘇姓整脊師2017年幫1名年輕護理師整脊，藉口護理師「骨盆歪斜」嚴重，要對方脫光躺床上，然後突然用手指插入下體，被害人嚇傻，腦中一片空白地被帶去旅館「繼續治療」，這次蘇男竟要被害人叫他「老公」，稱角色扮演可治療身心靈。高院日前才依利用權勢性交罪判蘇男判刑5年，士林地院再判他要賠償被害人身心損害90萬元。

▲蘇姓整脊師要求被害人脫光衣服才能進行整脊治療。（示意圖／CFP）

已婚的蘇男家住台南，兼職民俗療法整脊治療師，每月有幾天到台北，為患者整脊、推拿淋巴，2017年10月間，蘇男的1名患者認為20多歲的護理師朋友走路姿勢奇怪，因此介紹給蘇男，3人約在介紹人的家裡房間進行治療。

當天療程到一半，介紹人有事要外出，蘇男以護理師骨盆歪斜嚴重，要儘快完成治療，否則淋巴淤積可能致癌、影響生育等理由，帶護理師去旅館開房間「繼續治療」。

隔天，介紹人打電話給護理師，發現護理師不停啜泣，趕忙到診所，得知護理師遭性侵，介紹人才想起，前一天分開時，護理師表情呆滯，對問話沒啥反應，與平常明顯不同。

▲被害人遭性侵當天完全嚇傻，隔天才對朋友痛哭說出委屈。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

護理師指控，蘇男在介紹人家中時，就要她脫光躺床上，在她身上塗抹乳液，並在按摩下半身時，突然用手指插入她的下體，她當場嚇傻、腦中一片空白，後來被帶去旅館繼續「治療」的路上，蘇男還要她喊「老公」，說角色扮演可治療身心靈，不料到了旅館，又遭蘇男性侵得逞。

蘇男坦承當天有叫被害人躺著，雙腳踏他腿上以調整骨盆，並發生性關係，但稱是兩情相悅，還要求測謊，並畫出當時的性愛姿勢圖，希望證明清白，但高院認為被害人信任蘇男、受辱後驚恐、畏懼、難過哭泣的情緒起伏，與性侵被害人反應相符等理由，判蘇男徒刑5年，士林地院民事庭再判他要賠償被害人90萬元。可上訴。

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