揭露貪腐惹惱總統　維基解密創辦人「限時遭驅逐」？

▲亞桑傑。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

維基解密（WikiLeaks）消息指出，該組織創辦人亞桑傑（Julian Assange）將在幾天內被逐出厄瓜多駐英國倫敦大使館；據悉，英國政府已與厄瓜多達成協議，準備在本周或稍晚逮捕亞桑傑。

亞桑傑2006年創辦維基解密，這個無國界、非營利組織主要揭發祕密檔案，並會高度保護透露消息的知情人士。英國法官曾裁定，亞桑傑應該要被引渡到瑞典，因為他被瑞典當局指控涉嫌性侵。

儘管瑞典2017年撤銷此案，亞桑傑依舊害怕被逮捕，2012年就向厄瓜多駐英國倫敦大使館尋求庇護。由於維基解密多次公布美國政府的敏感文件，他擔憂自己也有可能被引渡到美國。

維基解密日前引述匿名消息指出，亞桑傑將被驅逐出大使館，接著遭英國政府逮捕。厄瓜多去年列出準則，要求亞桑傑在大使館時要支付自己的醫藥費，由於他有養貓，也要負責清理環境；他當時認為這些要求侵犯人權。

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 2019年4月4日

《美聯社》報導，厄瓜多總統莫雷諾（Lenín Moreno）近期指責維基解密公開私密相片，意圖呈現厄瓜多政府的貪腐一面。他透過媒體表示，維基解密攔截他的電話與私下的談話，握有他臥房的照片，包括他妻子、女兒與朋友跳舞的畫面。

莫雷諾沒有拿出任何證據，但透過談話呈現出他與亞桑傑的緊張關係。對此，維基解密聲稱莫雷諾的指控完全虛假，「如果莫雷諾總統想要停止對難民出版人的庇護，只為了掩飾貪腐醜聞，那麼歷史（對他）是不會友善的。」