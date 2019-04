揭露貪腐惹惱總統　維基解密創辦人「限時遭驅逐」？

▲亞桑傑。(圖/路透)



維基解密(WikiLeaks)消息指出,該組織創辦人亞桑傑(Julian Assange)將在幾天內被逐出厄瓜多駐英國倫敦大使館;據悉,英國政府已與厄瓜多達成協議,準備在本周或稍晚逮捕亞桑傑。

亞桑傑2006年創辦維基解密,這個無國界、非營利組織主要揭發祕密檔案,並會高度保護透露消息的知情人士。英國法官曾裁定,亞桑傑應該要被引渡到瑞典,因為他被瑞典當局指控涉嫌性侵。

儘管瑞典2017年撤銷此案,亞桑傑依舊害怕被逮捕,2012年就向厄瓜多駐英國倫敦大使館尋求庇護。由於維基解密多次公布美國政府的敏感文件,他擔憂自己也有可能被引渡到美國。

維基解密日前引述匿名消息指出,亞桑傑將被驅逐出大使館,接著遭英國政府逮捕。厄瓜多去年列出準則,要求亞桑傑在大使館時要支付自己的醫藥費,由於他有養貓,也要負責清理環境;他當時認為這些要求侵犯人權。

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq