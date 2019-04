美韓搶推5G商用服務爭全球第一　外媒初體驗狂吐槽根本「瘋了」

▲5G手機時代正式來臨,引發外界高度關注。(示意圖/路透社)

科技中心/綜合報導

全球市場開始進入5G時代,南韓、美國日前陸續開通,引發各界高度關注5G是否真的又快又穩,不過搶先體驗到5G網路使用者卻感到失望,目前經過實測後紛紛吐槽,多以「完全瘋了」、「心情沮喪」等來形容這次體驗。

根據《日經新聞》記者實測三星Galaxy S10 5G手機,網速一如外界所料速度快於4G手機,從數據上顯示,Galaxy S10 5G可達到每秒193Mbps的連接速度,而4G手機則為每秒47Mbps,兩者速度平均差了4倍。

不過當記者一走出商店後,5G訊號開始閃爍不定,若是走在首爾街頭,30%的時間手機訊號多為顯示4G,而一旦進入地鐵站時則很難收到5G訊號,甚至到了地下室的時候,手機則會不斷轉成4G,由此可見,5G網路儘管快速,不過目前訊號還不穩定。

至於美國方面,一名科技網站CNET的Jessica Dolcourt分享首次5G體驗心得,她說,5G網路確實快到非常驚人,下載速度超乎她的想像,可以瞬間下載1張專輯或1段視頻,不過有時候網速並不穩定,甚至也曾出現手機顯示5G訊號,速度卻只有4G的情形,讓她以「完全瘋了」、「心情沮喪」等來形容5G初體驗。

另家科技媒體The Verge的Chris Welch也表示,他在芝加哥逗留了18個小時,用5G Moto Mod手機測試Verizon的5G網路,發現有5G訊號的地方,速度比4G快很多,平均在400至600Mbps,不過他認為5G覆蓋範圍非常少,只要離建築物幾步遠,訊號很容易就沒有了。

Verizon tells me that the 5G indicator only appears when there's an active data connection. If you're standing in a 5G area but your phone is idle, it'll show 4G.



Sure, let's just radically change what the network icon in the status bar has always meant!https://t.co/zMxaeczgIT