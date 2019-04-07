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美韓搶推5G商用服務爭全球第一　外媒初體驗狂吐槽根本「瘋了」

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▲▼ 5G。（圖／路透社）

▲5G手機時代正式來臨，引發外界高度關注。（示意圖／路透社）

科技中心／綜合報導

全球市場開始進入5G時代，南韓、美國日前陸續開通，引發各界高度關注5G是否真的又快又穩，不過搶先體驗到5G網路使用者卻感到失望，目前經過實測後紛紛吐槽，多以「完全瘋了」、「心情沮喪」等來形容這次體驗。

根據《日經新聞》記者實測三星Galaxy S10 5G手機，網速一如外界所料速度快於4G手機，從數據上顯示，Galaxy S10 5G可達到每秒193Mbps的連接速度，而4G手機則為每秒47Mbps，兩者速度平均差了4倍。

不過當記者一走出商店後，5G訊號開始閃爍不定，若是走在首爾街頭，30%的時間手機訊號多為顯示4G，而一旦進入地鐵站時則很難收到5G訊號，甚至到了地下室的時候，手機則會不斷轉成4G，由此可見，5G網路儘管快速，不過目前訊號還不穩定。

至於美國方面，一名科技網站CNET的Jessica Dolcourt分享首次5G體驗心得，她說，5G網路確實快到非常驚人，下載速度超乎她的想像，可以瞬間下載1張專輯或1段視頻，不過有時候網速並不穩定，甚至也曾出現手機顯示5G訊號，速度卻只有4G的情形，讓她以「完全瘋了」、「心情沮喪」等來形容5G初體驗。

另家科技媒體The Verge的Chris Welch也表示，他在芝加哥逗留了18個小時，用5G Moto Mod手機測試Verizon的5G網路，發現有5G訊號的地方，速度比4G快很多，平均在400至600Mbps，不過他認為5G覆蓋範圍非常少，只要離建築物幾步遠，訊號很容易就沒有了。

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關鍵字：5G,美國,南韓,手機,網速,訊號,網路

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