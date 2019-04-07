三玄宮還願民眾高喊凍蒜 　韓國瑜：喊3聲爽一下就好！

記者白珈陽／南投報導

南投市三玄宮7日舉辦玄天上帝聖誕慶典，高雄市長韓國瑜帶著家人，與南投縣長林明溱、立委許淑華參加「聖誕轉運補庫賜財大法會」祈求國泰民安，風調雨順，希望台灣的漁民、農民能夠過好日子。現場民眾熱情無比，雙手把蒜高舉，直喊「總統好，凍蒜啦」。

▲韓國瑜帶著妻子李佳芬、女兒韓冰參加三玄宮法會。（圖／記者白珈陽攝／下同）



三玄宮是南投市當地信仰中心，祭祀玄天上帝，許淑華在高雄市長選前有幫韓國瑜許願，因此，今天除了是補財庫儀式外，韓國瑜也特地帶著妻子李佳芬、女兒韓冰前來還願。

▲韓國瑜聆聽法會，神情肅穆。

儀式進行前，韓國瑜因塞車遲到了20分鐘，現場支持者將近萬人，無不耐心等待; 也有熱心民眾帶著蒜來，待韓國瑜到達三玄宮時，將蒜雙手高舉，直喊「凍蒜」。

▲現場支持者把蒜高舉，直喊「總統好，凍蒜啦!」。



等到良辰吉時，廟祝司儀帶領著韓國瑜一家人、林明溱與許淑華進行法會。韓國瑜與林明溱一起向民眾撒元寶、巧克力及一元硬幣，求得好兆頭。



韓國瑜致詞時除感謝廟方照顧弱勢團體，也跟民眾呼籲，國泰民安要靠自己努力，風調雨順要靠老天爺保佑；面對支持者高喊的總統呼聲，韓國瑜則說，「喊3聲爽一下就好了！」



韓國瑜最後提到，林明溱縣長幫南投談妥了茶葉、香蕉的訂單，他為高雄搶到了水果、鮮花的訂單，只為了希望台灣的農民漁民能夠過上好日子，未來南投與高雄一定有很多合作的機會，「希望台灣安全、人民有錢！ 」