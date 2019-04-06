汐五高架驚見超狂身影！「襯衫男」甩手走路肩　怒氣嘶吼護駕車

網搜小組／新北報導

國道出現「路人」！有駕駛6日行經國1（中山高）汐止五股高架道路、環河北路出口附近，看到竟有一名穿著襯衫的男子走在路肩邊緣，邁步甩手快走，旁邊還有一輛轎車隨行護駕，讓他看得膽戰心驚，就怕出事，也閃黃燈跟著後頭。影片曝光引發熱論，網友紛紛猜測是小情侶吵架「還有兩公里，加油！」

24秒影片中，後車捕捉到，國1汐止五股高架北上環河北路出口附近竟有路人在行走，只見襯衫男甩手快步行走在路肩，手上疑似拿著錢包，旁邊擠了一輛灰色Toyota轎車，一路跟著向前滑行，像是在保護他，男子一度還向車內怒吼，還揮手指向前方。

▲汐五高架驚見超狂身影！「襯衫男」甩手走路肩。（圖／翻攝爆料公社）



危險緊張的畫面嚇壞目擊駕駛，趕緊幫忙閃雙黃燈示警，並將影片PO上「爆料公社」，提醒網友「生命珍貴，別拿性命開玩笑！」怕發生意外，還跟到後面。影片引發熱烈討論，網友紛紛開玩笑直呼「有個性」、「拍抖音」、「拍MV嗎」、「走的帥氣」、「還好，再走兩公里就下去」、「手的擺動很邱」、「那麼愛走去環台呀」，推測應該是小情侶吵架「走出一個神態自若」、「有種」、「耍帥也要看地方」、「7PUPU」！

不少網友痛批襯衫男子「想死也別害別人」、「大男人耍小孩脾氣」、「準備吃罰單吧」、「少爺逛大街」！建議目擊駕駛應該「直接開走就好，跟著更危險吧」、「等收紅單就好」、「愛走給他走，警察會載他的」。

事實上，依據《道路交通管理處罰條例》，行駛於高速、快速公路等未依規定使用路肩，可開罰3000元以上6000元以下罰鍰。