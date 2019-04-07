瞄準春吶！　漁船走私K他命320公斤　海巡高雄外海攔截

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位，日前在高雄外海緝獲旗津籍號漁船及臺籍許姓嫌犯等2人涉嫌走私愷他命毒品320公斤。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署檢察官鍾佩宇指揮海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位，日前在高雄外海緝獲旗津籍號漁船及臺籍許姓嫌犯等2人涉嫌走私愷他命毒品320公斤，市價高達新臺幣3億2千萬元，可供應約64萬人次吸食，有效杜絕毒品流入市面。



▲▼密艙查獲毒品、逮獲嫌犯。

海巡署偵防分署及新北市永警和分局等單位接獲情資，指國內毒梟覬覦春吶龐大商機， 利用船隻走私K他命入境，經查證屬實，報請鍾佩宇檢察官指揮偵辦，聯合澎湖查緝隊及澎湖海巡隊，會同宜蘭查緝隊、鳳山查緝隊、第五岸巡隊、第五海巡隊、南部機動海巡隊、新北市永和警分局、彰化縣員林警分局、高雄市湖內警分局、鹽埕警分局及屏東縣刑警大隊等單位組成專案小組，佈線查緝。

▲▼海巡人員登船查緝、查獲Ｋ他命。

専案小組合作篩選可疑目標，並對犯嫌長期監控蒐證，掌握運輸旗津籍走私漁船行蹤，專案人員見時機成熟，於4月4日在高雄西南方約200海浬進行攔查，查獲三級毒品愷他命約320公斤，有效阻斷境外販毒集團在臺運毒管道，阻絕毒品流入市面，保障社會治安及國人健康。

海巡署偵防分署表示，該分署執行高檢署「安居緝毒方案」，已2017年5月於金門烏坵海域破獲693公斤海洛因走私案、2018年4月於南沙太平島海域破獲漁船走私832公斤安非他命案、2018年11月屏東車城破獲歷年岸際最大宗470公斤海洛因走私案、2018年12月於臺東破獲緝毒史上最大種植面積及大麻植株(794株)案、2018年1月新北市萬里區破獲全國最大宗新興毒品包裝、物流倉儲案(第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」2千653公斤)、2109年2月新北市五股區破獲金三角走私毒品成員走私76塊海洛因磚案等，充分運用「區域聯防緝毒」策略，展現海巡及友軍單位查緝毒品態度及堅定決心。