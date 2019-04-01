【獨家】法務部長蔡清祥談檢察改革：正人先正己！不容操守瑕疵！

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記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥上任後，對「淘汰不適任檢察官」不遺餘力，強調「檢察官本來就是正人要先正己。」認為檢察官的操守讓不容許有瑕疵。另外他在檢察長佈局上，強調年輕有經驗，希望藉由檢察一體、團隊辦案的方式，更有效率。他也贊同「檢察官評鑑委員會」引入外部委員，以加速淘汰不適任檢察官。

蔡清祥歷練超過30年的檢察官資歷，深知檢察體系深層的問題，讓他上任部長後，立刻著手推動檢察體系改革。他強調，「檢察官本來就是正人要先正己。」「要注意自己的操守，操守上絕對不容許有一點點的瑕疵。」

▼法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）

蔡清祥一上任，就遇到花蓮地檢署前檢察官林俊佑帶警察進幼兒園對兒童公審事件，蔡清祥當時主張檢察官人事審議委員會，重懲林俊佑；另外媒體報導前嘉義地檢署檢察官曹合一，疑似與地方政治勢力結合，蔡清祥正要出手時，曹合一立馬辭退檢察官職務。

因此他指出，為了要讓加速淘汰不適任檢察官，贊成在「檢察官評鑑委員會」引入更多的外部委員。他表示，「有更多的外部委員可以參與審查，可以把人民的聲音、人民的看法帶進來，避免讓外界認為我們是官官相護。」

另外蔡清祥上任後，在檢察長人事布局上強調年輕化，「外界批評我們檢察官有些年紀比較輕，社會經驗不足，有的個人的判斷比較狹隘，我要求主任檢察官跟檢察長，一定要參與要了解，不管是起訴還是上訴，都應該要透過檢察一體的機制，來落實執行、協助辦案。」期待藉由檢察一體、團隊辦案的模式，來約束少數濫權起訴、上訴的檢察官，並讓司法改革更接地氣。



▼法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）