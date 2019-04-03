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俄最新型「22350型護衛艦」青島海上軍演首登場！聯手解放軍秀肌肉

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▲▼22350型護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲22350型護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

4月23日是大陸海軍建軍70周年，陸方已確定要在青島舉行多國海軍活動。據了解，俄羅斯將派出最新型的「22350型護衛艦」參加海上閱兵，並與陸軍方舉行聯合演習。根據之前的演習內容，中俄海軍已經進行了防空、反潛、反艦、登陸作戰、海上反恐以及聯合救援等演習，此次的演習規模預計還會擴大，交流也會更加深入。

綜合陸媒報導，「22350型護衛艦」是俄羅斯海軍最新型的巡防艦，名字是「卡薩托諾夫海軍元帥號」（Admiral Kasatonov）。據了解，該艘護衛艦已經出發前往青島，屆時將先參加23日舉行的海上閱艦活動，再去參加中俄海軍聯合演習。日本海上自衛隊也表態，將派出最新的「涼月號導彈驅逐艦」。

報導也提及，中俄海軍的聯合演習早已是常態，從2005年雙方首次進行聯合演習開始，就陸續舉行了多次聯合演習，後來慢慢發展成「每年固定1次演習」。隨著雙方海軍演習次數越來越多，規模也越來越大，當然演習的場合也就開始擴大，例如兩國在日本海、地中海甚至是波羅的海都舉行過演習。

中俄「海上聯合-2014」軍演結束，在最後一天進行實彈射擊。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中俄先前海上聯合軍演，進行實彈射擊。（資料照片／翻攝自大陸網站）

據了解，依據之前的演習內容，中俄海軍已經進行了防空、反潛、反艦、登陸作戰、海上反恐以及聯合救援等演習，此次雙方海軍的演習規模預計還會擴大，交流也會更加深入。

陸國防部發言人任國強3月28日在記者會上宣布，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日，經中央軍委批准，屆時將在山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。

此前，大陸首艘航母遼寧號進廠升級改造，經過約9個月的工程，3月24日在數艘拖船的協助下駛離大連造船廠，進行返廠升級後的第二次海試。外媒報導推測，海試結束後，該艦可能是要返回青島母港，準備參加4月舉行的閲艦式。

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關鍵字：22350型護衛艦,海上軍演,聯合演習,青島,解放軍,國際軍武,大陸軍武

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