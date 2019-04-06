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美版《與惡的距離》槍手進小學轟死女兒　父研究「屠殺原點」後自盡

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文／老派假文青

2012年，美國桑迪胡克小學發生一起槍擊案，奪走20個孩童與6個大人的性命，槍手亞當藍札當場自盡，為美國史上死亡人數第二多的校園槍擊案。里奇曼的女兒阿維爾當年六歲，幼小生命不幸葬送於此，爾後里奇曼夫妻創立了阿維爾基金會，療傷之餘也致力尋找槍手的犯罪動機。

遺憾的是，2019年3月25日，里奇曼選擇自盡，投向死神與女兒。


▲桑迪胡克小學槍擊案。

時間回到2012年，發生事故以前，里奇曼在製藥廠工作，他與太太亨塞爾都是科學家。

在女兒身亡後，「為什麼有人會走進學校殺害孩童呢？」是夫妻兩人唯一的想法，他們百思不得其解，決定自己找出答案，於是以寶貝女兒為名，建立了阿維爾建立基金會，該機構致力於腦部研究，透過募款與倡導推動計畫，試圖讓民眾了解背後更多的犯案動機， 討論槍枝管制外，還需注意精神疾病。

有些同為意外失去兒女的家長們也有類似的想法，包括2007年維吉尼亞理工大學校園槍擊案的受害者家屬約瑟夫。


▲維吉尼亞理工大學校園槍擊案。

里奇曼認為，槍手的犯案動機和腦神經科學有關，他在殺人時缺乏悔意，是因為沒有同情他人以及感受痛苦的能力，背後的反社會人格、暴力傾向並不是犯人個體的錯誤，而是整個脈絡的問題，屬於生物學的一部分，源自於大腦的病變。

舉例而言：大腦中的杏仁核決定了情緒反應，從分析結果來看，罪犯的大腦杏仁核表現異常，導致他們無法看到行為決策的後果，在屠殺時也就沒有憐憫不捨的能力。

於是，學界幾乎一面倒的想找出「社會問題中的暴力行為」究竟從何而來，幾乎占據了相關研究的重心。

但里奇曼的想法不同，他著重的層面是「生理反應」，視腦神經反應為一種「生理現象」，他認為研究的重心應該放在檢驗這種反應的過程，但許多人都只想知道暴力犯罪者的大腦會出現怎麼樣的狀態，以便去辨識暴力潛在者。

里奇曼了解大腦結構後，得知特殊的神經迴路模式會驅使兇手行使極端暴力，可惜他無法找到辦法解決這種生理反應，成日在這種矛盾中掙扎。他將所有的心血投入在這項任務上，直到上周選擇自盡。

在里奇曼過世後，有支持者建立了GoFundMe頁面，用以支持阿維爾基金會繼續運作。

里奇曼擁有許多專業，也有十足的耐心，總是詳細地和其他非專業人士解釋研究，他也協助精神衛生的改革立法。這一份大愛幫助他處理亡女的情緒，卻早已經跳脫個人行為，成為整個社會的貢獻，希望人們可以了解暴力背後的孤獨、傷心與絕望。

和近期熱門台劇《我們與惡的距離》相似，無差別殺人案的成因無數，沒有一個父母會花好幾十年養育一個兇手，無法遏止，只能盡量減緩。雖然里奇曼已逝，他的價值與遐思仍存在世界上，留給後人參考與省思。

VIA CNN

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關鍵字：我們與惡的距離,美國桑迪胡克小學,桑迪胡克小學槍擊案,亞當藍札,里奇曼

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