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駐華大使改名駐台大使　費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

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▲▼立委費鴻泰。（圖／記者黃克翔攝）

▲立委費鴻泰。（資料照／記者黃克翔攝）

 政治中心／綜合報導

台灣關係法今年已簽署40年，日前外交部推出我國駐美代表處雙橡園影片，而影片中提到台美斷交時，外交部將當時「美國駐華大使（United States Ambassador to the Republic of China）安克志」改名為「駐台大使（the ambassador in Taiwan）」，引發外界質疑。而國民黨立委費鴻泰則批「外交部搞台獨，台獨吉娃娃」。

費鴻泰6日在臉書發文提到，民進黨政府一天到晚喊台獨，但獨來獨去還是講自己是中華民國，就是因為不論從法理面或是現實面，臺灣獨立都是不可能發生的事情。他認為，民進黨能做的事情，一個是「搞東廠打擊國民黨」；另一個就是「口頭上吃吃豆腐」，好像就能達成目標似的，這就是所謂的「台獨吉娃娃」！

費鴻泰表示，外交部1日在Youtube播出的《雙橡園》短片，將當時「美國駐華大使（United States Ambassador to the Republic of China）安克志」更名為「駐台大使（the ambassador in Taiwan）」。他指出，當時安克志的頭銜應該是「United States Ambassador to the Republic of China（美國駐華大使）」。

「民進黨就是台獨吉娃娃！」費鴻泰批評，民進黨捏造歷史、混淆史觀，已經不是新聞。但是，每次看到民進黨在這些小地方竄改史實，然後洋洋得意的樣子，實在令人好笑。

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關鍵字：費鴻泰,民進黨,國民黨

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