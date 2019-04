駐華大使改名駐台大使　費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

▲立委費鴻泰。(資料照/記者黃克翔攝)

政治中心/綜合報導

台灣關係法今年已簽署40年,日前外交部推出我國駐美代表處雙橡園影片,而影片中提到台美斷交時,外交部將當時「美國駐華大使(United States Ambassador to the Republic of China)安克志」改名為「駐台大使(the ambassador in Taiwan)」,引發外界質疑。而國民黨立委費鴻泰則批「外交部搞台獨,台獨吉娃娃」。

費鴻泰6日在臉書發文提到,民進黨政府一天到晚喊台獨,但獨來獨去還是講自己是中華民國,就是因為不論從法理面或是現實面,臺灣獨立都是不可能發生的事情。他認為,民進黨能做的事情,一個是「搞東廠打擊國民黨」;另一個就是「口頭上吃吃豆腐」,好像就能達成目標似的,這就是所謂的「台獨吉娃娃」!

費鴻泰表示,外交部1日在Youtube播出的《雙橡園》短片,將當時「美國駐華大使(United States Ambassador to the Republic of China)安克志」更名為「駐台大使(the ambassador in Taiwan)」。他指出,當時安克志的頭銜應該是「United States Ambassador to the Republic of China(美國駐華大使)」。

「民進黨就是台獨吉娃娃!」費鴻泰批評,民進黨捏造歷史、混淆史觀,已經不是新聞。但是,每次看到民進黨在這些小地方竄改史實,然後洋洋得意的樣子,實在令人好笑。