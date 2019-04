通靈少女霸氣喊「我是台灣人」 外交部力挺：她來自台灣！懂？

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎。(圖/翻攝自Facebook/劉柏君)

記者蔣婕妤/台北報導

因台灣電視劇《通靈少女》原形人物爆紅的劉柏君,20日成為「第一位獲得國際奧會女性與運動獎」的台灣人,不過,聯合國婦女權能署透過推特介紹她時卻稱台灣是「中國大陸的一省」,劉柏君在臉書霸氣強調「我是台灣人」。對此,外交部部長吳釗燮也在推特力挺,「她來自台灣!懂?」

劉柏君成為「第一位獲得國際奧會女性與運動獎」的台灣人,更獲邀至聯合國致詞,但聯合國婦女權能署的推特介紹她時,卻在介紹國籍台灣的旁邊加註「中國大陸的一省」,劉柏君選擇在臉書嚴正聲明,「我很榮幸得獎,我是台灣人,請幫我一起發聲:Taiwan is NOT a province of China(台灣不是中國的一省)」,並喊話網友在推文留言「台灣不是中國大陸的一省」,抗議聯合國矮化台灣國格。

對此,吳釗燮透過外交部推特上發文力挺,內文用英文寫到,「非常棒的成就,我們誠摯地恭喜她(劉柏君)。但是為什麼要錯誤地說她來自中國大陸的一省而毀了這一切?」最後一句話寫著「She is from Taiwan. Period.」

臉書專頁「Taiwan in Auckland」針對吳釗燮推文教學,其中period一詞有許多含意,若放在一個句子或聲明之後,是用來強調最終結果,「這種用法如果轉化成網路用語,小編覺得最接近的應該是『懂?』這個用法。」翻譯整段吳釗燮原文,變成霸氣力挺劉柏君,「非常棒的成就,我們誠摯地恭喜她(劉柏君)。但是為什麼要錯誤地說她來自中國大陸的一省而毀了這一切?她來自台灣,懂?」