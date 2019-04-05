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通靈少女霸氣喊「我是台灣人」 外交部力挺：她來自台灣！懂？

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▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

記者蔣婕妤／台北報導

因台灣電視劇《通靈少女》原形人物爆紅的劉柏君，20日成為「第一位獲得國際奧會女性與運動獎」的台灣人，不過，聯合國婦女權能署透過推特介紹她時卻稱台灣是「中國大陸的一省」，劉柏君在臉書霸氣強調「我是台灣人」。對此，外交部部長吳釗燮也在推特力挺，「她來自台灣！懂？」

劉柏君成為「第一位獲得國際奧會女性與運動獎」的台灣人，更獲邀至聯合國致詞，但聯合國婦女權能署的推特介紹她時，卻在介紹國籍台灣的旁邊加註「中國大陸的一省」，劉柏君選擇在臉書嚴正聲明，「我很榮幸得獎，我是台灣人，請幫我一起發聲：Taiwan is NOT a province of China（台灣不是中國的一省）」，並喊話網友在推文留言「台灣不是中國大陸的一省」，抗議聯合國矮化台灣國格。

對此，吳釗燮透過外交部推特上發文力挺，內文用英文寫到，「非常棒的成就，我們誠摯地恭喜她（劉柏君）。但是為什麼要錯誤地說她來自中國大陸的一省而毀了這一切？」最後一句話寫著「She is from Taiwan. Period.」

臉書專頁「Taiwan in Auckland」針對吳釗燮推文教學，其中period一詞有許多含意，若放在一個句子或聲明之後，是用來強調最終結果，「這種用法如果轉化成網路用語，小編覺得最接近的應該是『懂？』這個用法。」翻譯整段吳釗燮原文，變成霸氣力挺劉柏君，「非常棒的成就，我們誠摯地恭喜她（劉柏君）。但是為什麼要錯誤地說她來自中國大陸的一省而毀了這一切？她來自台灣，懂？」

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關鍵字：通靈少女,劉柏君,台灣,吳釗燮,外交部

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