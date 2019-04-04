蔡英文母校認「一中原則」 外交部籲：尊重兩岸分治事實

▲蔡英文母校認「一中原則」 地圖上台灣將和中國同顏色。（圖／翻攝自LSE推特）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文的母校倫敦政治經濟學院（LSE），學院內地球裝置藝術原本全球地圖將大陸與台灣分成不同顏色，卻遭中國大陸留學生不滿抗議，學院3日找來大陸與台灣留學生開會，最後決議把台灣塗上和大陸一樣的顏色，並且把台北從首都標記改為城市標記。總統母校矮化台灣，外交部4日呼籲校方應尊重兩岸分治事實。

根據《自由時報》報導，LSE今年3月在校內設置了一個名為「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）的裝置藝術，裝置藝術為倒轉的巨型地球雕塑，雕塑上的圖案引發大陸留學生不滿，因為它把大陸與台灣分成了不同顏色，並寫出中華民國台灣ROC、Taiwan等字樣。

我國外交部4日表示，我駐英國代表處在第一時間已經向校方表達嚴正關切，並透過台英國會小組多位重量級議員同步進洽校方，呼籲校方尊重台海兩岸分治的事實，維持地圖原狀，避免採取任何可能誤導視聽的調整。外交部指出，駐英代表處將持續注意相關發展，並透過代表處與學校密切溝通處理，要求能適當處理，勿屈從不符事實的政治干擾或施壓，而貶損中華民國的地位。