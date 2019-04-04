AIT證實駐美軍　陸外交部：違反一中及中美聯合公報

▲ 美國在台協會（AIT）新館。（圖／記者何雨忠攝）

大陸中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）3日首度證實，AIT現址從2005年起就有包括美軍陸戰隊在內的現役軍人駐守。大陸外交部發言人耿爽今（4）日在記者會上表示，中方堅決反對美台展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，美方以任何藉口派軍事人員赴台，都違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必然給中美關係造成消極影響。

大陸外交部今天舉行例行記者會，有記者問及「AIT台北辦事處發言人孟雨荷稱，自2005年以來，美國政府就派遣包括現役軍人在內的人員進駐AIT台北辦事處。同日，美國務院發言人表示，美奉行一個中國政策，AIT台北辦事處的安保工作由一小批美方人員和人數更多的當地僱傭人員、地方當局合作負責。中方對此有何評論？」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

對此，大陸外交部發言人耿爽在回答媒體提問時表示，「中方堅決反對美台展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，此前已多次就有關問題向美方表明嚴正立場，『一個中國』原則是中美關係的政治基礎。」

他也強調，美方以任何藉口派軍事人員赴台，都違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必然給中美關係造成消極影響。耿爽指出，「我們敦促美方重信守諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，糾正錯誤做法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」