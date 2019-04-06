蔡英文談承擔　沈富雄酸：「老娘不提當年勇」

▲蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文LINE）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文力拚2020總統大選，日前透過LINE發出【因為有你，英為台灣＃1】特輯，內容談到2008年接任民進黨黨主席並帶領著民進黨重返執政，並附上當年推出小額募款活動的舊照片。前立委沈富雄則表示「老娘不提當年勇」，此舉更顯示蔡英文已「技窮」。

蔡英文4日藉LINE發文強調，她從2008年接任民進黨黨主席時的不被看好，到成為民進黨史上任期最久的主席，帶領著像是家人一樣的同志們，從廢墟中站起來，重返執政。要講承擔，她比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸。她也附上當時推出小額募款活動，手拿著捐款帳號手寫海報，親自出席記者會的照片。

而沈富雄日前上政論節目談及此事，他說「老娘不提當年勇」，更直指蔡英文是「技窮」且「選情非常危險」。「講承擔有什麼用，大家都會承擔，我15歲就憂國憂民，就對天下承擔了你知道嗎，有什麼屁用？」

沈富雄表示，蔡英文對民進黨的淵源並不深，僅是「客卿」的角色，任職過一屆總統，民進黨已經還她了。他說，與民進黨淵源非常深，長年有貢獻的人，「到目前為止，有大位幸運的人只有陳水扁一個人，其他可以當總統的都擦身而過，沒有這個機會」。