「可承擔所有攻擊！」賴清德：一定會走完初選程序

▲賴清德表示，一定會走完初選程序。（圖／翻攝自賴清德臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，挑戰總統蔡英文連任之路，外傳民進黨有人醞釀連署召開臨時全國黨代表大會，若由賴清德出線，將透過「霸王條款」提案撤換。賴清德則表示，所有攻擊他都可以承擔，也對民進黨制度有信心，「我一定會走完初選程序，請大家放心」。

賴清德6日在臉書發文說，這兩天很多朋友對於媒體報導有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，也對於他所遭受的許多不實的攻擊表示不捨，紛紛透過簡訊、電話，鼓勵他要守住民主的價值，走完初選。他提到，大家的憂心他可以理解，所有的攻擊他也可以承擔，「大家對民進黨的制度要有信心」。

賴清德表示，這不是為了他個人，「基層的焦慮、甚至對民進黨的冷漠，我們無法視而不見」唯有透過初選的反省、說明，讓民眾理解民進黨依然值得託付，民進黨一直都沒放棄對台灣的責任。他認為，台灣的民主得來不易，民進黨在許多前輩堅持、犧牲與奉獻下，才有現在的果實。



賴說，「公平競爭、理性辯論、團結對外，向來是我們的傳統，我對民進黨的同志和機制，深具信心」、「民主政治就是要坦蕩蕩，我願意樹立典範，勇往直前」。他說，對民主價值精神的堅定立場始終如一，絕不會改變，「我一定會走完初選程序，請大家放心。」