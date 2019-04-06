少女練空手道...噁心教練逼矇眼「舔胸吸下體」！謊稱訓練忍耐力

▲少女遭空手道教練猥褻。（圖／示意圖／CFP）

社會中心／綜合報導

新北市一名空手道教練指導15歲的少女，但在訓練過程中以「強化專注力、忍耐力」為由，將少女的眼睛矇住後，趁機撫摸並吸吮少女乳頭，甚至還掰開其內褲，觸摸以及舔少女的下體。高等法院判定，改將41條罪合併加重，判刑3年6月，可上訴。

據了解，被害少女當時才15歲，是教練女兒的同學，2015年底開始，每周日去上課3小時，前兩堂課有父親陪同，之後就獨自去上課。沒想到，當少女獨自來訓練時，教練就趁著一對一指導的時機，謊稱是要「調整呼吸方式」，藉機撫摸少女胸部，少女雖感覺不舒服，但以為是訓練必經之路，因此沒有反抗。



沒想到，教練又變本加厲，2016年3月開始，多次在上課的時候要求少女矇上雙眼，他則藉機吸吮、輕咬少女乳頭，說是可以「訓練專注力」，少女被這樣的變態舉動嚇歪，但又不敢說出實情，雖向家人表示不想再上課了，但家人以為少女只是怕苦，勸說她繼續學。

之後，教練更要求少女躺平，雙腳張開，他便趁機脫下少女的內褲，不但用手撫摸私處，甚至還湊上去聞、舌舔，相當變態，還騙說可以增加忍耐力，讓空手道變更強。少女在2017年6月向師長求助，才揭發惡狼教練的罪行。

教練到案之後，坦承的確有猥褻非禮該少女，但是辯稱這些事情都發生在2017年初，也就是少女滿16歲之後，想要規避法律中規定的年齡責任。不過，少女的父親表示，2015年間就已經察覺女兒對教練的態度有異樣，例如教練來家裡作客，女兒也關在房裡不願出來見人。



少女更提出2015年間與教練的對話當作證據，她提到自己不喜歡這些過於私密的訓練，教練反而要她「不能說出去」。法官批評，空手道教練辜負少女對的信任與尊重，造成難以抹滅的陰影，一審認為教練的犯行密接、屬於接續犯，僅依一條個對14歲以上未滿16歲少女猥褻罪判刑1年。案件上訴後，高院改將41條罪合併加重，判刑3年6月，可上訴。

根據《刑法》第227條，對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為者，處3 年以下有期徒刑。