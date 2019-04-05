美國大峽谷8天驚爆3遊客喪命　加州男墜崖慘死

▲ 美國大峽谷過去8天發生3起死亡案件。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國熱門旅遊景點大峽谷（Grand Canyon）3日再傳死亡案件，一名來自加州的67歲男子當日獨自前往南緣（South Rim），但卻發生墜崖事件，在現場目擊者通報之後，男子遺體在南緣下方約120公尺處被尋獲。

綜合CNN、每日郵報報導，這名男子當日上午約11時30分來到大峽谷，最終卻以悲劇收場，當局隨後出動直升機和搜救人員展開救援，並在接獲通報的數小時後尋獲男子遺體，目前此案正在調查當中。

事實上，大峽谷光是上周就已發生2起死亡案件。上月26日，當局曾在一處林木區尋獲一具遺體；28日，一名澳門50多歲的男子在天空步道（Skywalk）附近的老鷹岩（Eagle Point）自拍時墜崖。

大峽谷國家公園發言人塞萬緹絲（Vanessa Ceja-Cervantes）表示，在最近發生的3起死亡案件當中，只有第一起個案並不是墜崖事件，目前仍在調查當中，「平均來說，每年約有12起死亡事件，死因囊括熱浪、溺水、醫療問題等，墜崖事件也包括在內，但僅佔一小部分。」

▼ 澳門50多歲的男子在天空步道附近的老鷹岩自拍時墜崖。（圖／達志影像／美聯社）