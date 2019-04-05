27歲得知不是爸爸的種！她花14年心理建設找回29名「兄弟姊妹」

A DNA testing site turned this woman from an only child to one of 30 siblings https://t.co/rwfylJAERN pic.twitter.com/NL2senT7wj — CNN (@CNN) 2019年4月4日

國際中心／綜合外電報導

美國一名女子肖娜．哈里森（Shauna Harrison）27歲那年突然發現自己不是父親親生的，而是父母接受捐精者的精子後所「孕育」出的下一代。多年後，她希望能找到自己的「親生父親」，並藉此了解自己的家族疾病史，於是便在2017年開始尋找生父，隨後更與29名「同父」的兄弟姊妹相認。

根據CNN報導，哈里森一直到27歲才得知，自己並非父親的親生小孩，歷經14年後，她終於在41歲時上網登錄基因技術網站「23andMe」，以追查自己的家族基因。她首先先將自己的DNA上傳，並把自己的匿名設定關閉，讓其他人可以透過該網站互相配對彼此的DNA。哈里森後來發現，自己的生父是一名擁有俄羅斯血統的猶太長期捐精者，除了哈里森本人，有許多家庭也在他的幫助下，迎接新生命。

就在哈里森投身於「萬里尋手足」的行動後，短短幾天內就接到一名父親同樣為捐精者的人的聯絡。此後她更依序找到29名兄弟姐妹，她不曾想過自己的家庭將會以一個無法預測的速度持續擴大。哈里森表示，兄弟姊妹大多住在舊金山灣區，年齡約在24歲到41歲不等，其中很多人一輩子都在這裡生活，甚至有些兄弟姊妹在發現彼此的血緣關係前，就已經認識了。