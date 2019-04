天降橫禍！直升機失控迫降公路　螺旋槳噴出砸中卡車…乘客當場死亡

▲佛州直升機迫降在高速公路上。(圖/翻攝自Twitter/@wfla_John)



國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州4日下午有一架直升機引擎發生故障,儘管駕駛努力讓直升機遠離地上街道,螺旋槳仍失控飛出,砸中高速公路上的卡車,造成車內乘客當場身亡。國家運輸安全委員會表示,該架直升機才剛購買幾個月,目前正在進行全面檢修,以釐清事故原因。

意外發生在4日下午2點左右,在佛州棕櫚河(Palm River)附近,當時直升機引擎突然發生故障,39歲的駕駛梅西克(Bryan Messick)與21歲的副駕駛韋爾斯(Joshua Wells)立刻想辦法讓直升機遠離地面公路,沒想到一片螺旋槳還是失控飛了出去,擊中雪佛蘭Silverado卡車,車內的75歲乘客迪歐塔(Deodat Gangapersaud)當場死亡,卡車駕駛僅受到輕傷,兩位直升機駕駛則平安無事。

