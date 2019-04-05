北市工程公司董座搬走千萬　到案喊冤「私人借貸」

▲北市某公司董座藉機將高雄子公司復業，趁機侵吞千萬遭法辦。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1間工程公司董座，因缺錢竟將停業的公司復業，誘騙股東掏出千萬現金融資，事後再「黑龍轉桌」將錢轉到其他帳戶，而董座到案後辯稱，是私人借貸，絕無侵占的意圖。

警方調查，53歲的林姓董座，曾經擔任南港某知名工程股份有限公司董座，在2017年6月擔任公司董事長期間，竟主導旗下子公司辦理復業，並向1名股東借貸千萬元，因被控詐欺遭警方送辦。

警方表示，林嫌得手千萬元後，又假藉位於高雄的子公司因業務增加而有向銀行借貸融資之需求，佯稱可向陽信銀行申貸資金，並以該公司名義在陽信銀行設立帳戶，再要公司會計匯款該1千萬元至陽信銀行帳戶。

其後林嫌藉口自行保管陽信銀行存摺及印鑑大小章，以此方式將公司之資金占為己有，因此林嫌隨後於2018年10月11日遭解職，經公司多次寄發存證信函請求返還侵占之款項，亦遭拒絕。

刑事局局接獲被害人報案後，經調閱相關帳戶金流並通知股東及公司會計到案說明，發現林嫌未向陽信銀行申貸資金，公司款項確實為林嫌自行提領或是匯款至個人帳戶，涉嫌業務侵占犯行明確，經通知林嫌到案說明，但林嫌則辯稱是私人借貸，並非有侵占意圖。

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