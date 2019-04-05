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高雄下水道工程被講成路平　真相是全為保護「咕咾石溝渠」！

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▲鹽埕區大仁路下水道工程 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲鹽埕區下水道工程被指出跟路平無關。（圖／市議員簡煥宗提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後全力實施「路平專案」，就有網友拍下照片，眼前的道路正在施工，但工程卻是「細膩到不行」，讓他超感動急著拍下照片，引來不少人蓋樓留言覺得很驕傲，不過其實這所謂的施工工程，是從去年施作到現在的「水利工程」，這所謂「細膩」為的就是要保護「咕咾石溝渠」！

▲鹽埕區大仁路下水道工程 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲鹽埕區下水道工程被指出跟路平無關。（圖／市議員簡煥宗提供）

網友在鹽埕區大仁路這個路段拍下施工畫面，感嘆高雄市政府團隊很用心，道路工程非常細膩，但這篇文章立刻被網友回應「那不是道路鋪平專案，而是下水道施工」。臉書粉絲團「高雄老屋集」就有成員PO出文章，開頭就指出「文資保護與路平無關」。

▲鹽埕區大仁路下水道工程 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲大仁路有一條溝渠。（圖／市議員簡煥宗提供）

其實鹽埕區大仁路這段工程，是在去年11月水利局進行下水道整治工程時，開挖發現不尋常的配料與整齊的咕咾石溝渠，初步判斷是日治時期遺跡，如果參照1929年的高雄市職業別明細圖，在大仁路段有一條藍色的溝渠，於是需依照文資法規定暫停施工，之後由文化局組成委員會查驗，進行調查，現在文資調查完畢，再依文資保護原則，以及水道施工方式再把道路蓋回去，從2018年11月就開始動工了，並非網友所說的路平工程。

▲▲鹽埕區大仁路下水道工程 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲大仁路有一條溝渠。（圖／市議員簡煥宗提供）

▲鹽埕區大仁路下水道工程 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲大仁路曾發生坍陷事件，發現底下是「咕咾石溝渠」。（圖／市議員簡煥宗提供）

民進黨高雄市議員簡煥宗也在臉書上PO文，他說去年3月10日位於鹽埕區大仁路和新興路口的一處老舊箱涵塌陷，造成一部汽車卡在那，接著水利單位就進場善後，在大家要求下並檢討大仁路這條箱涵，結果開挖工程進行中又挖到了寶，就是「咕咾石溝渠」。在文史工作者的發現之下，透過文資的程序，雖然造成當地店家有一陣子的不便，但也在文資保存和水利工程中找到一個施工方式，最後強調這件事和誰上任根本一點關係都沒有！

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關鍵字：咕咾石溝渠,下水道整治工程,鹽埕區

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