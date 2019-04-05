規模最大總統府音樂會！結合「看見台灣」影像　6日免費入場

▲總統府音樂會6日晚間登場。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

「2019總統府音樂會」將於6日晚間7點在總統府前凱達格蘭大道登場，號稱是史上最大規模的總統府音樂會，會中將結合齊柏林「看見台灣」影像，民眾可以自由入場欣賞史上最寬LED燈網幕視覺饗宴。

今年恰逢總統府建築落成100年，總統府音樂會將在凱達格蘭大道前，由「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題，串連兩個小時的精彩節目。「地之美」以台灣沃土中的豐富地景，滋養培育出多元而獨有的生命為主軸，邀請桑布伊、乱彈阿翔等人，透過歌聲呈現開闊的包容之力與強勁的生命力。

「人之美」傳遞多元族群融合，有曾淑勤搭配台中永安國小與惠文國小的百人編制兒童合唱團；國寶楊秀卿老師帶領的微笑唸歌團搭配李英宏與栢樂座共同演出；王彩樺搭配三牲獻藝、國防部藝工隊；生祥樂團；陳宏豪、紀曉君與吳昊恩搭配演出；最後由迷幻搖滾樂團法蘭黛搭配蔡振南的跨世代組合，多組新秀與前輩的共演組合，呈現世代間的相互尊重與對話。「心之美」則展現自信前行的勇氣，有創作女歌手鄭宜農、龐克搖滾樂團滅火器，齊心為台灣的未來努力。

林鶴明介紹，此次音樂會延續總統府音樂會一貫「公益性」及「音樂平權」的理念，讓弱勢民眾也能有機會參與這場音樂盛宴，因此特別設置420個座位席，由本次音樂會協辦單位敎育部、衛福部，以及台北市政府邀請轄下社福及特敎機構，包含北區兒童之家小朋友、關懷據點高齡長輩、新住民家庭，以及兒福中心的孩子一同來到總統府前，感受不同年代的歌曲的成長記憶。

林鶴明說，這次總統府音樂會的現場，聲光特效十足，屆時將有多達15萬顆LED燈網，形成全國史上最寬的LED燈網幕，為音樂會舞台呈現磅礡華麗視覺畫面。主辦單位也特別取得財團法人「看見．齊柏林基金會」的影像授權，將齊柏林的「看見台灣」作品中，許多令人印象深刻的片段與動畫結合，呈現在寬達100公尺的大片LED燈網。

主辦單位預告，這段精彩的島嶼視覺饗宴，將出現在節目主題「地之美」裏「看照台灣」這個段落，屆時結合金曲歌手桑布伊的演唱，絕對值得期待。林鶴明表示，今年首度開放民眾自由入場，總統府前的重慶南路、凱道及南北廣場都可以開放欣賞，因周邊交通管制，請多加利用大眾運輸工具。