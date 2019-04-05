高雄現神秘藍眼淚！就怕遊客迷路找不到　警貼心設「諮詢專區」

▲高雄市彌陀區舊港里的漁塭有「藍眼淚」現蹤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

馬祖最熱門的「藍眼淚」，再次出現在高雄！繼去年在永安區與彌陀舊港里交界處發現有藍眼淚漁塭後，今年藍眼淚再度現蹤，出現的地方是在彌陀區的舊港里，在漁塭打水器持續轉動時，即能見到神秘藍光跟著湧出，成為當地話題性超高的神秘景點，夜幕降臨時更加動人亮眼，路人看到後都不禁嘖嘖稱奇。就怕遊客找不到路，員警貼心在舊港派出所值班台還設有「藍眼淚路況諮詢服務專區」。

▲高雄市彌陀區舊港里的漁塭有「藍眼淚」現蹤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

彌陀區舊港里和永安區交接一帶，去年就被發現有藍眼淚漁塭，今年藍眼淚漁塭再現彌陀區舊港里，難得一見的生態地景吸引很多遊客入夜探索生態奇景，近期每到傍晚，便能看到大批民眾及攝影愛好者出現，人手一機全都是為了來目睹藍眼淚，在打水器不斷旋轉的藍光中，若仔細觀察，還能依稀發現淺藍、湛藍兩種漸層色相互交織，還有魚兒游過去亦有藍光軌跡，可遇不可求的畫面，吸引各地攝影玩家們前往拍攝。

但由於周邊也都是漁塭，相似度極大不易找到，已遇過許多外前來派出所詢問求助，提醒連續假期想探訪藍眼淚的遊客，在舊港派出所值班台設有「藍眼淚路況諮詢服務專區」，就怕民眾找不到路。

▲岡警設專區提供路況諮詢服務。（圖／記者洪靖宜攝）

警方也呼籲前往的民衆，除了在漁塭區窄小的道路小心行駛，夜間能見度不佳務必放慢行車速度，興奮之餘別過度靠近漁塭以免跌進水池中發生意外，同時也不要隨意丢擲食物到漁塭餵食，以免破壞生態。