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影／小三通「一日旅遊圈」　黃岐戰地風情VS.馬祖藍眼淚

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記者魏有德、劉亭／福州連江 — 台北 連線報導

▲2015年通航的第4條小三通航線「馬祖白沙-連江黃岐」。（圖／翻攝新華網）

▲2015年通航的第4條小三通航線「馬祖白沙-連江黃岐」。（圖／翻攝新華網）

福州連江縣的黃岐半島是大陸距離馬祖最近的地方，2015年底開通的「馬祖白沙—連江黃岐」航線，成為第4條「小三通」路線。這條兩岸間最短航線，單趟只需20至25分鐘，開通至今已輸送旅客15萬人次，讓兩地完成「一日旅遊圈」的目標。

連江黃岐是依山面海的小鎮，昔日對台「前線」的嚴肅氣氛，隨著兩岸交流大門打開，現今演變成「戰地風情」的旅遊景點及饕客聚集品嘗海鮮的觀光地。

▲位於福州連江的畚箕山上保有不少國共對抗時期戰爭遺址，圖為作戰指揮室。（圖／翻攝連江同城微信公眾號）

▲位於福州連江的畚箕山上保有不少國共對抗時期戰爭遺址，圖為作戰指揮室。（圖／翻攝連江同城微信公眾號）

位在黃岐半島的畚箕山曾為福建沿海海防戰略高地，山上建有地下坑道、作戰指揮室、高射炮台、瞭望台、觀察哨、營房、碉堡、戰壕、海峽之聲對台廣播站等戰備設施，曾被「國軍」稱為反攻大陸的橋頭堡之一，如今硝煙以散，留下的戰地遺址恰巧與隔海相望的馬祖軍事戰備設施相對應。

黃岐除了戰地特色，花崗岩自然景觀、百年石屋和特色飲食也是當地招牌。古石村建於1713年，相傳村後山頂有一塊巨石重疊，遠望形似一面大鼓，村中耆老半夜忽然看見山頂發光，認為山神顯靈，便以「鼓石」兩字命名村落，後又改為古石。

▲黃岐半島古石村。（圖／翻攝福州連江縣旅遊局微信公眾號）

▲黃岐半島古石村。（圖／翻攝福州連江縣旅遊局微信公眾號）

古石村裡保留許多閩東古建築，以石屋文化著稱，其中還包括不少百年古屋。村裡居民多以捕魚為生，近年也大力改造生活，發展特色民宿，吸引觀光客。
黃岐半島除人文歷史景觀，豐富的漁業資源也成為饕客品嘗新鮮海產的首選地。

與黃岐半島隔海相望的馬祖列島，同樣擁有豐富的觀光資源。被CNN評選為世界15大奇景的「藍眼淚」，近年為馬祖帶來眾多的旅遊人潮。據了解，「藍眼淚」好發期是在每年的6至8月，是因夜光藻群聚於岸邊所形成的景象，常令欣賞過的旅人難以忘懷。

▲馬祖-藍眼淚生態館。（圖／取自馬祖-藍眼淚生態館）

▲馬祖藍眼淚生態館。（圖／取自馬祖-藍眼淚生態館）

為了讓遊客一年四季都能欣賞到「藍眼淚」，馬祖打造了一座4D「藍眼淚生態館」，由連江縣政府與海洋大學長期技術合作，成功復育馬祖無毒藍眼淚品種，讓遊客近距離觸摸，並藉由專業導覽解說，帶領遊客更深層的互動懂得尊重生態保育。

據了解，為提升旅客便利性，2019連江論壇將提出「航線票種優惠」及「環馬祖澳旅遊」等新政策，由馬祖、連江共同發佈，屆時，對兩地「一日旅遊圈」的推動，有望帶來更多遊客及商機。

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關鍵字：2019連江論壇,連江縣,馬祖,黃岐半島,藍眼淚

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