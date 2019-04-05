【瑪法達談星】土象星座04.03～04.09運勢！　魔羯座大展英姿鋒芒再現

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（04.03～04.09）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

先發制人，奪得先機。戰星停駐名利宮且財星甫恢復正行的這段日子，不只行動方向感與節奏感加快，且執行效率與決戰勝率也在階段高峰。關鍵目標的成敗，得利於勇氣與敏捷。大膽追求高階夢想，搶在眾人之前提早布局，可望贏在起跑點。時機重於一切。記得快狠準3字祕訣。事業爭冠領先、衝刺有成。金錢小增。愛情是冬眠初醒。

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♍ 處女座（8月23日至9月22日）

峰迴路轉，豁然開朗。守護星甫轉正且與成功星呈吉相的這段期間，頗有討回公道、正義遲來的欣慰。挫折正是成功的養分。若干看似負面的打擊，可能是隱藏版的幸運，因禍得福的戲劇性轉折不少。事業經營前瞻性思考與條理分明的規劃奏功，將揭開一系列過程艱辛但結論美好的漫長戰役。貴在遠方。正偏財皆佳。愛情是幸福有解。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

大展英姿，鋒芒再現。守護星與幸運星呈吉相的這段期間，「霸氣指數」狂漲，展現平日少見的豪情外顯、英氣盡露的自信。無論是時勢造英雄，或英雄創時勢，將遇非常際遇、非常舞台或非常場合，在很短時間引燃熱議，成為主流市場舉足輕重的熱門人物。可望臨危授命，擔起召集人或指揮官等要職，或在特定領域贏得優勝寶座，毫無違和感。事業經營勇敢涉險、擁抱機會，靠著深厚基礎與執行細膩度，競爭力始終遙遙領先群雄。多才斜槓青年，牢握發光機會。投資運大旺。愛情是青春放歌。



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