【瑪法達談星】水象星座04.03～04.09運勢！　雙魚座好事接二連三

圖文／鏡週刊



巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（04.03～04.09）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

同舟共濟，攜手並進。「人氣指數」高漲且事業宮吉星高照的這段日子，德不孤、必有鄰，能以理想或俠情打動周遭眾人，需要集體智慧或人力財力資源的時候，總有人情義相挺。扮演職場或人際群組中的關鍵意見領袖（KOL），或結識各有所長的英雄豪傑。事業能量因博採眾議、兼容並蓄而強大。理財忌投機致富。愛情是灑落滿身的陽光。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

合則兩利，分則兩敗。喜獲有力盟軍並肩作戰的這段期間，將面臨若干艱難抉擇與決定的即期壓力，必須表明立場或做出決斷。人生勝敗常起因於無數正確或錯誤的抉擇。不再逃避，做出聰明而理智的選擇或決定，是當下最重要的事。職場競爭力有待跨業合作或引進互補性援軍，發揮一加一大於二的效果。偏財佳。愛情是一世的互許。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

多軌並進，左右逢源。驛馬星動、本命宮續擁幸運星金星加持的這段日子，包袱銳減、心情輕快，雖然讓雜事、插曲拖累主業進展，但沿途風光明媚、好事接二連三，卻也不失忙碌而愉快。記得善用這股幸運能量，在人際與情感關係、及財務目標實現上，建立有益而多角的互聯網。事業開拓、初考告捷。財源廣進。愛情是春風拂面。



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