【瑪法達談星】風象星座04.03～04.09運勢！　天秤座價值終被看見

圖文／鏡週刊



雙子座、天秤座、水瓶座，本週（04.03～04.09）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

繼往開來，以守代攻。短暫生涯盤整、本命宮得戰鬥星加持的這段期間，完成總結、融會貫通、充電修正等意涵大增，儘快把未完承諾或進行中的大小工作告一段落，遠比另闢新局更有實益。事業俐落果敢、快刀斬麻，補強弱項、兌現支票，在挑戰既有框架、提升自我上頗有成績。機會藏在挫折重擔中。健康即財富。愛情是化朽為奇的魔法。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

遠交近攻，運籌帷幄。「黑馬指數」驟增的這段期間，逆境圖存、後來居上或扳回一城等機運降臨，可在眾人皆不看好的情形下，憑謀略與實力在最後一哩路勝出，價值終被看見。事業經營將以挑戰者之姿打下幾場勝仗，過程驚險多變。結盟對象亦友亦敵，須提防彼此合作各有算計、潛在矛盾。財運小吉，有驚喜進帳。愛情是種深心相知。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

穩如泰山，中流砥柱。力抗逆流、維持現狀的這段期間，拜幸運星持續高踞財富宮之賜，儘管身處矛盾險惡，仍能站穩一席之地。完美防禦就是最佳攻擊。事業經營從上週的積極搶攻轉為務實應變、慎選戰場。不主動求戰，只要不犯錯，俟對手自曝其短，自是勝券在握。財運亨通，看好度延燒，仍有半月招財高峰。愛情是眷戀的圓心。



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