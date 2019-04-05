【瑪法達談星】火象星座04.03～04.09運勢！　牡羊座天賜良機無往不利

牡羊座、獅子座、射手座，本週（04.03～04.09）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

天賜良機，無往不利。吉星高照且正值年度最出運月分的這段日子，不負「本月之星」美稱，在生涯、收穫與人際等人生議題上都有很扎實的成長，是一段很值得珍藏的成果驗收期。凡走過，必留痕跡。只要用心付出過的，此時一定「加倍奉還」。生活主軸落在短期動態或小型專案等小而美、快立得等事業輔線的處理，未知數雖多，卻也充滿著驚喜火花。先前稍多的繁瑣雜事、烏龍事件或誤解意外，則大大減少了。事業實力與爆發力發威，冠軍相十足。招財指數在年度高點。愛情是傾聽幸福的聲音。

請繼續往下閱讀...

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

霸業待展，瑕不掩瑜。正值年度事業高峰，守護星卻與事業星呈拉鋸勢態的這段日子，伴隨權力的是責任與義務，重中之重。事業大興土木、雄踞山巔，只是烽火四起、千頭萬緒，高層關係、職場組織或人事恐都有一番亟待面對的硬仗。人和重於一切。幸好某夥伴關係提供關鍵支持。合群為上。財力大進小退有盈餘。愛情是種情絲纏綿。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

寶劍出鞘，不負眾望。事業星上週甫轉正且與財星呈吉兆的這段期間，事業擦亮招牌、再現鋒芒，一度耽擱、沉寂或錯失的機會，有二度叩關成功、風光復仇之兆。頗有重返主流戰場、專業升級、職場鍍金或贏得某星級禮遇等幸運事，名利雙進、實至名歸。擁實力與夥伴作後盾，獨立作戰揚名。財運起漲、名利雙收。愛情是幸福定錨。



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】04.03～04.09 水象星座

【瑪法達談星】04.03～04.09 風象星座