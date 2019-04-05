【瑪法達談星】十二星座04.03～04.09運勢！　巧取智、拍板搶收

圖文／鏡週刊

本週時序進入清明，「水星退行」（水逆）甫落幕，「牡羊座之月」轉進中段，且「歲星退行」尚有1週才上場，就星象氛圍而言，正是吉向星訊取得壓倒性多數，大環境災變亂象緩解，集體社會情緒稍事喘息的一小段休養生息與未雨綢繆期。

牡羊座之月星座調性的衝勁、自信、好勝、主動、前瞻、先驅與攻勢等特質，則走出混沌迷亂，逐漸成為集體潛意識。世界是開拓者的舞台。星象大事有：4月3日的吉訊──「歲星／月亮三合」；與4月7日的吉訊──「水星／土星六合」。值得注意的是，歲星木星即將在4月10日進入為期數月的退行，讓本週的平靜無事更顯可貴，重大決策行動，更宜在此時拍板定案、迅速了結。

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財經方面，金星停駐雙魚座，且並無重大星象凶訊的本週，投資人情緒容易出現集體歇斯底里或情緒催眠（雙魚座），在極度樂觀或極度悲觀的兩極情緒擺盪。投資人宜注意此種非理性因素干擾，小心因應。

就個別星座而言，大環境持續相對平靜且大小吉相充斥的本週，在歲星下週進入退行週期（顛坡時段）前，全數星座持續相對順遂。運勢第一的是，向來嚴謹自律、潔身自愛的模範生星座魔羯座。甚少不務正業的他們，難得將觸角伸入新興領域、結識新朋友、新科技，開啟人生好多扇窗、好多從未開發的可能。

蟬聯好運第二的是，捲土重來、扭轉乾坤有成，夥伴、事業、金錢與未來看好的處女座。事業敗不餒勝不驕、越戰越猛，逆勢上揚、顯貴騰達指日可待；運勢第三的是「本月之星」牡羊座。擁有許多贏家優勢，走出「水逆期」的混亂，找回生活主控權，很快將在開心農場樂享豐收。

愛情運★★★★☆

金錢運★★★★★

事業運★★★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星

星座排行 魔羯座：橫掃千軍、獨領風騷、一馬當先，氣勢最狂。 處女座：逆襲致勝、力克強敵、化險為夷，事業最旺。 牡羊座：勇冠三軍、福到眼前、如魚得水，機會最佳。 射手座：名利雙收、炙手可熱、一本萬利，收穫最多。



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