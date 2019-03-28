到底講的是「靠夭」還是「靠邊」？　警察和民眾爆拉扯衝突

記者林悅／台南報導

台南歸仁鄭姓男子，日前因騎車未戴安全帽被警開張紅單，警民雙方各自離去再相遇，雙方都覺得對方刻意尾隨，員警叫鄭男「靠邊」，鄭男質疑員警罵他「靠么」，雙方因此發生爭執，員警認為鄭男辱警涉妨害公務情事，逮捕過程雙方再爆肢體衝突，鄭男被警帶回，惟調查後認定未達妨害公務標準，依社維法移送。

▲台南歸仁一名鄭姓男子（左），日前因騎車未戴安全帽被警開張紅單。（圖／記者林悅翻攝）

鄭男認為員警先爆粗口，還動手爆打他，怒告員警傷害，歸仁警方則強調因鄭男罵「靠么」辱警，系依法逮捕時造成騎士受傷，並無執法過當情事。





歸仁分局指出，歸仁派出所蔡姓巡佐、楊姓警員，3月3日晚間執行巡邏勤務時，對1名未戴安全帽的鄭姓騎士開出500元紅單後離去，但幾分鐘後發現鄭男停靠路邊疑以手機偷拍，在停紅燈時又見到鄭男停在警車旁，警方懷疑鄭男刻意尾隨與狀似挑釁，員警下車要查明鄭男動機，叫鄭男「靠邊」，但鄭男聞言即向警方質詢為何罵他「靠么」，警方說那有罵他「靠么」，雙方爭執中員警認為鄭男有出言辱警之嫌，認涉嫌妨害公務，蔡員要將鄭男逮捕帶回調查時，雙方發生拉扯，經帶回調查時，認為鄭男行為尚未達妨害公務程度，即改以社維法移送簡易法庭裁罰。

▲台南市歸仁分局歸仁派出所巡邏員警因告發一張紅單，與鄭姓機車騎士發生糾紛，雙方各執一詞，全案已進入司法程序，有待檢方調查釐清。（圖／示意圖，記者林悅翻攝 ）

警方指出，員警認定鄭男涉及妨害公務，在逕行逮捕時，因對方身材高大，一度難以壓制，也因此造成鄭男脖子受傷，但絕非先盛怒毆打民眾，再進行逮捕。本案鄭男不服，事後向分局、市警局、市長信箱檢舉員警執法不當，惟經督察室查明，員警並無執法過當情事，惟警方仍尊重鄭男提告權利。



惟鄭男則認為，「明明是警察跟著我！」，他說領到紅單，載著懷孕3個多月的女友離開，直行又轉彎走了約1公里，發現警車跟著，刻意放慢速度讓警車超越，想不到遇紅燈停在警車後面也有事，員警一下車質疑「為何跟著我？」還對他爆粗口：「靠北、靠么」，還對他掐頸、巴頭、爆打，他罵不還口、打不還手，還被法辦！



鄭男指控警方還想辦他妨害公務，警方拖了2個小時才做筆錄，期間還不願讓他先去驗傷。他訊後自行去向店家調監視器，證明是警車尾隨及警方先出手打人，已向台南地檢署提告蔡姓巡佐傷害罪嫌，相信司法會還給他正義。