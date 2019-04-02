殺學妹性侵遺體…當過風紀股長可判無期？高雄地院：被斷章取義

▲高雄地方法院。（圖／翻攝自Google Maps）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南嘉南藥理科技大學大二生黃仲佑2015年時勒斃竺姓學妹後，將屍體載至高雄柴山上丟棄焚屍，甚至在焚屍前性侵辱屍。有媒體以法官認為黃男「曾任風紀股長為由，可教化，方得輕判無期徒刑」報導，引起社會大眾議論。對此，高雄地院也發出澄清，認為報導有斷章取義之嫌。

高雄地院澄清全文如下：

一、本件被告黃男與被害女子為某大學學長學妹關係，被告於2015年3月間因求歡不成，遂徒手掐住被害人頸部致其窒息，經被告以手指測試被害人鼻息後查無呼吸現象，誤認被害人已身亡，再對被害人為性交行為，事後為圖湮滅罪證，竟以火燒方式毀屍滅跡，棄置在人煙稀少之山區。

案經雄院審理認定黃男犯有殺人、污辱屍體、放火燒燬他人屍體致生公共危險等罪，並審酌被告無前科、行為後坦承犯行、曾透過辯護人表達願與被害人家屬達成和解之誠意，且考量被告實際上因對被害人產生好感，未獲回應，兩人獨處時求歡不成，遂積壓不滿及憤怒情緒，因而暴起痛下殺手。而被告同學、老師對他的觀感則是「很善良、但膽子較小」、「擔任風紀股長，感覺他很盡職，對同學有需要都會盡力幫忙，大部分同學都滿喜歡他的…」、「被告平時對人很好，可能是體型關係很多人對他有言語上的侮辱，但是他也沒有表現不開心」等情，得見被告在班上人緣尚佳，同學多表示難以相信被告會犯下此案，希望被告能好好悔改。

換言之，本案判決已衡酌被告之平日素行、社會人際關係，在積壓之不滿、挫折感等情緒刺激下衝動殺人，與預謀殺人或無差別殺人之情節顯不相同，且犯後深表悔意，方認定被告尚有經教化後再融入社會之可能，而於2016年 4 月 15 日判處被告殺人部分，無期徒刑，褫奪公權終身；污辱屍體部分，處期徒刑2年；放火燒燬他人之屍體，致生公共危險部分，處有期徒刑 1 年 8 月；應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

本案經被告及檢察官提起上訴，高等法院高雄分院於 105年11月30日以105年度侵上訴字第1號判決認定本院原判決關於放火燒燬他人之屍體，致生公共危險暨定應執行刑部分，因刑法第38條沒收規定之修正未及適用，而予以撤銷，仍判處有期徒刑1年8月（與本院判決刑度相同）；其他上訴駁回；仍應執行無期徒刑，褫奪公權終身。至於就犯罪事實之認定則與本院之認定，並無二致。

最高法院業於2017年1月25日判定上訴駁回，全案已告確定。詎料，今日媒體報導再度指稱本件業已三審定讞之案件，仍應以強姦殺人罪論處被告罪責，甚或指摘法官認為被告當過風紀股長，即有教化可能性，而得以免死等情，實屬昧於事證，且有斷章取義之嫌。倘若因此而導致普羅大眾產生對本件案情有所誤解，甚或以訛傳訛致生對司法產生不信賴感，實非社會之福，至感遺憾！