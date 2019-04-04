登機口「擲硬幣」害班機延誤40分　無知男哭：媽媽說的

▲▲海南航空。（圖／Wikipedia／Tomás Del Coro）



大陸中心／綜合報導

搭機前拜拜祈福的儀式五花八門，但你有聽過這種嗎？湖北武漢的31歲夏姓男子2日登機時，聽信岳母「搭飛機要擲硬幣保平安」的詭異儀式，在登機口擲出3枚硬幣，導致班機延誤40分鐘。警方表示，雖然夏男此舉未造成安全疑慮，但亂丟硬幣擾亂了秩序，判處10天的行政拘留。

綜合陸媒報導，夏男當天攜家帶眷搭乘海南航空的班機，從武漢飛往新疆烏魯木齊，未料進入機艙前，夏男突然放慢步伐，並對著飛機與空橋連接的縫隙中擲出硬幣。

安檢人員發現後，立即將夏男攔下，並通知警方。據了解，夏男表示，僅4個月大的女兒是首次搭飛機，岳母向他強調「孩子第一次出遠門搭飛機」，必須在登機前往地面丟幾枚硬幣，才能保「一路平安」。

▼人民幣硬幣示意圖，與本文無關。（圖／記者王麗琴攝）

夏男提到，抵達機場後，發現自己身上只有1角，怕不夠誠心會「招來災禍」，特地跑去機場商店換了兩枚1元硬幣。他表示，由於候機過程無法接近停機坪，才會趁著登機的空檔，將硬幣從縫隙擲出。

據了解，夏男此舉影響101名乘客，也讓機組人員及安檢工作人員要重新進行排查，延誤了近40分鐘。警方調查後指出，雖然夏男的無心之舉沒有造成安全上的疑慮，但投擲硬幣導致班機延誤，將處以10天行政拘留。