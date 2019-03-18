「限時升級」旅平險加碼不調價　新光產險開第一砲搶進網投排名

▲新光產物保險總公司。（圖／新光產險提供）

記者李蕙璇／台北報導

業者搶攻網路投保市占率下猛藥。新光產險今天（18日）以「限時加碼」強推旅遊平安險，以其中最常理賠的「班機延誤」一項，給付保險金額都在升級400~2,000元，已是短短3個月內二度祭出優惠行銷案。

民眾上網買旅平險、旅綜險時要特別留意，儘管最晚出發前1小時也可上網投保，但各保險公司歐洲申根區多須提前於24小時以前完成投保較妥。

保險局公布今年1月的網路投保業績，產險界整體銷售1.1億元中，最熱賣3項保單中居冠的是汽車險、保費收入5,872萬元，占比52%，其次為機車險、保費收入2,625萬元，以及旅平險、保費收入2,449萬元。業績排名以產險界龍頭富邦產險奪冠，保費收入達4,034萬元，其次為新安東京海上產險的2,325萬元，以及明台產險1,162萬元。

而新光產物要搶進排名，去年12月下旬，一次把班機延誤理賠的時數，推升到逾時2小時起就理賠，領先其他產險公司的3~6小時理賠門檻。今天則是將給付的保險金額，再次升級加量不加價。

新光產險表示，原本班機延誤理賠分為2小時、4小時及6小時以上，各理賠1,600、4,800及8,000元，今天起到6月底上網投保者，即可享升級版的2,000、6,000及10,000元，單次理賠最高1萬元。

▼家旅遊不便險中可免班機延誤證明的理賠門檻時數與保險金額。其中新光產險推出限時加碼版，推升到2000/6000/10000元。（圖／記者李蕙璇繪製）



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