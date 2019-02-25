旅遊不便險理賠常客　班機延誤奪冠超過5成行程更改居次

▲桃園機場。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李蕙璇／台北報導

產壽險多家公司透過保戶理賠大數據分析，而機動性調整理賠的項目範圍及服務層面，並運用區塊鏈技術加速理賠速度與據點。譬如說新光產險便是擴大到班機延誤逾2小時即開始理賠，而台灣人壽、國泰、富邦與明台產險等則是將醫療險、旅遊不便險服務連結到醫院、航空公司，彙整系統即可理賠患者、旅客。

根據明台產險內部資料統計，2018全年度網路投保海外旅行平安保險件數較去年成長約7成，海外旅遊不便險理賠頻率最高的項目為「班機延誤」、「行程更改」及「行李損失」，分別占比52%、15%及5%。而班機延誤理賠件數高，不僅出現在明台產險，也出現在各家產險的旅遊不便險中。

新光產險在去年12月也是瞄準這個市場，而且從美國運輸統計局BTS資料統計，班機延誤2小時的比例為延誤達4小時以上的4.7倍；飛航大數據公司VariFlight （飛常準）發布「 2017年全球機場與航空公司起飛準點率報告」，大陸主要機場北京首都、廣州白雲、杭州蕭山、廈門高崎等起飛準點率不佳，班機延誤達2小時以上約2%-5%，因此順勢將班機延誤理賠門檻調整到逾時2小時以上即開始理賠。

目前產險界理賠班機延誤時數，還有明台產險的3小時，其他多為4~6小時。

在壽險圈與醫院合作部分，針對保戶就醫出院繳費時，其醫療險保險金可以直接折抵醫療費，省卻申請等待時間，現有富邦、國泰人壽開辦該服務外，台灣人壽預計今年上半年上線。

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